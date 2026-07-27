Maroc: Ifrane à l'heure de son 8è Festival international

Une foule nombreuse a afflué, samedi soir, vers la place Taj d'Ifrane pour le lancement de la 8è édition du Festival international de la ville, donnant à cette première soirée les allures d'une grande fête populaire, rythmée par les chants et les danses d'un public de tous âges.

Organisée quatre jours durant par l'Association Forum d'Ifrane pour la culture et le développement, en partenariat avec la province d'Ifrane et plusieurs partenaires institutionnels, cette édition est placée sous le thème « Parc national d'Ifrane, patrimoine naturel exceptionnel : Enjeux transversaux et perspectives de développement durable ».

Bien avant le début des concerts, des familles entières, des groupes de jeunes et des visiteurs venus de différentes régions du Royaume avaient pris place devant la scène. Enfants portés sur les épaules de leurs parents, adolescents, adultes et personnes plus âgées ont ainsi formé un public intergénérationnel, réuni par le même désir de profiter de cette soirée estivale au coeur du Moyen Atlas.

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Dès les premières notes d'Abidat Rma, la place s'est transformée en un vaste espace de fête. Des cercles de danse se sont spontanément formés parmi les spectateurs, tandis que les enfants reprenaient les refrains en choeur, que les jeunes accompagnaient les artistes par leurs chants et que les moins jeunes battaient la mesure au rythme des applaudissements.

La prestation de Nadia Laaroussi a prolongé cette effervescence avec un répertoire puisant dans le patrimoine musical populaire de l'Oriental. Face à un public réceptif, la chanteuse a enchaîné ses morceaux dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité, faisant chanter et danser des festivaliers venus d'Ifrane, des communes avoisinantes et de plusieurs autres régions du Royaume, ainsi que des Marocains résidant à l'étranger et des touristes étrangers.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association organisatrice, Aziz Esattati, a indiqué que cette huitième édition, qui coïncide avec la célébration du 27è anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, a choisi de placer le Parc national d'Ifrane et les défis environnementaux au centre de ses préoccupations, expliquant que ce choix vise notamment à mettre en valeur ce patrimoine naturel exceptionnel et à accompagner les efforts engagés pour sa réhabilitation dans le cadre d'un partenariat réunissant plusieurs intervenants.

M. Esattati a ajouté que le festival contribue à la dynamisation de l'activité économique locale et au renforcement de l'attractivité touristique d'Ifrane, tout en constituant un espace de sensibilisation aux enjeux environnementaux, notant que les activités artistiques, culturelles, sportives et scientifiques programmées durant les quatre jours de la manifestation sont ainsi destinées à rapprocher les questions liées à la préservation de l'environnement d'un large public, particulièrement les enfants et les jeunes.

Pour sa part, le directeur du festival, Nabil El Jay, a souligné que le programme de cette édition se distingue par sa diversité et reflète la richesse du patrimoine culturel et artistique marocain.

La soirée inaugurale illustre cette volonté de mettre à l'honneur des expressions musicales populaires et patrimoniales susceptibles de rassembler les différentes générations, a-t-il ajouté.

M. El Jay a précisé que la programmation a été conçue pour répondre aux goûts de la population locale, des visiteurs, des Marocains du monde et des touristes étrangers qui prennent part chaque année à cette manifestation.

Le festival est désormais un rendez-vous estival attendu, qui permet au public de découvrir Ifrane, ses forêts et ses paysages, tout en présentant l'image d'une ville au cachet singulier, située au coeur des montagnes du Moyen Atlas, a-t-il poursuivi.

Le programme prévoit, jusqu'au 28 juillet, plusieurs autres soirées associant musiques patrimoniales, chanson populaire et expressions contemporaines, avec notamment Abdellah Daoudi, Ahouzar, Hatim Idar, Muslim, Asma Lmnawar, Badr Ouabi et la Symphonie Ahidous.

Des rencontres scientifiques consacrées au développement durable des zones montagneuses, des activités sportives, des ateliers environnementaux et des animations destinées aux enfants et aux familles sont également au menu.