Congo-Brazzaville: Mariage de Junior Bongo et Julia Otto Mbongo - Une union célébrée sous les yeux de quatre chefs d'État

26 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Omar Denis Junior Bongo Ondimba et Julia Otto Mbongo ont officialisé leur union civile, le 24 juillet à Libreville, au Gabon, lors d'une cérémonie solennelle organisée après leur mariage coutumier célébré en 2025, au Congo.

L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs hautes personnalités africaines, notamment les présidents gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, congolais Denis Sassou N'Guesso, congolais de la République démocratique Félix Tshisekedi, et équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Célébrée par l'officier d'état civil de Libreville, la cérémonie a été marquée par l'échange des consentements des époux, qui ont choisi le régime de la monogamie avec séparation des biens. La signature du registre des actes de mariage a scellé leur union, avant une photo de famille réunissant les mariés et les chefs d'État présents. Cette célébration, qui a rassemblé plusieurs dirigeants de la sous-région, a donné à l'événement familial une dimension à la fois symbolique et diplomatique.

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