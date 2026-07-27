Bulgarie, 2e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia s'incline à domicile face au Levski (1-2). Ryan Bidounga, titulaire, a sauvé plusieurs situations.

Après deux journées, le Lokomotiv compte un point.

Géorgie, 16e de finale de la Coupe

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De retour sur les bancs depuis deux semaines, Romaric Etou retrouvait sa place de titulaire, et son brassard de capitaine, lors de la victoire de Dila Gori sur le terrain d'Iberia 2010 (1-0).

Pour mémoire, le défenseur polyvalent a été victime de fractures au visage, en championnat, le 20 mai.

Pologne, 1re journée, 1re division

Le Gornik Zabrze bat Slask (2-1). Titulaire et remuant sur le front de l'attaque (Frappe du gauche à la 17e minute, décalage à la 19e, centre à la 59e), Yvan Ikia Dimi a inscrit le but de la victoire à la 79e minute: en embuscade à l'entrée de la surface adverse, il trompe le portier d'un tir du droit dans le soupirail. Son premier but de la saison, son troisième depuis son arrivée en janvier dernier.

Rappelons que le vainqueur de la Coupe de Pologne recevra les Turcs de Fenerbahçe, le 29 juillet, en match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions (Défaite 0-1 à l'aller).

Suisse, 1re journée, 1re division

Lausanne est tenu en échec par le Grasshoppers de Zurich (1-1). Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient tous deux titulaires.

Défaite à domicile pour le Servette face au FC Bâle (0-1). Bradley Mazikou a joué toute la rencontre.

Le champion en titre, Thoune, remporte son premier match de la saison à Lucerne (3-1). Sans Christopher Ibayi, ménagé en prévision du match retour du tour préliminaire de Ligue des champions, mercredi, à Zagreb.

Ukraine, 1re journée, 3e division

La réserve du Polissya Zythomyr est tenu en échec par uSCA (2-2). Remplaçant, Béni Makouana est entré à la 71e minute. Jerry Yoka n'était pas dans le groupe.