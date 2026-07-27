Angola: Des journalistes saluent le niveau organisationnel de la 41e édition de la FILDA

Icolo e Bengo — Des journalistes de plusieurs organes de communication sociale accrédités pour couvrir la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA) ont salué, samedi, le niveau organisationnel de la plus grande plateforme d'affaires du pays.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le rédacteur en chef de Radio Escola, António Ginga Miguel, a estimé que la FILDA 2026 compte parmi les meilleures éditions réalisées jusqu'à présent, au regard de la qualité de l'organisation et de la participation accrue des entreprises nationales et étrangères par rapport à l'année précédente.

S'agissant de la couverture médiatique, il a souligné l'engagement des professionnels de la communication dans la transmission au public des principaux événements et faits marquants de la foire.

De son côté, le journaliste du Jornal Económico e Finanças, Dumilde Manuel, a également relevé que cette édition traduit une plus grande maturité organisationnelle de la FILDA en tant que plateforme d'affaires.

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Il a indiqué que cette foire renforce le rôle et la responsabilité des médias dans la promotion des opportunités d'investissement et dans l'accompagnement du secteur économique national, contribuant ainsi à rapprocher les citoyens de l'environnement des affaires.

Pour sa part, la journaliste du groupe Rádio Nacional de Angola, Alda Mulaza, a salué le dispositif de sécurité assuré par la Police nationale angolaise (PNA), ainsi que la mise à disposition gratuite de plusieurs bus à l'entrée de la Zone économique spéciale (ZEE), destinés au transport des visiteurs vers le site de la FILDA.

La FILDA s'impose comme un espace de promotion de l'innovation nationale, d'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.

L'événement, ouvert mardi, prend fin ce dimanche sous le thème « Produire et innover localement, vendre globalement ». Il réunit 2.348 exposants nationaux et internationaux.