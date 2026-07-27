Burkina Faso: Lutte contre le mariage d'enfant dans le pays - C'est désormais 18 ans l'âge légal du mariage pour les deux sexes

Le nouveau Code des personnes et de la famille (CPF) du Burkina Faso fixe l'âge légal du mariage à 18 ans, tant pour les filles que pour les garçons. Une bonne nouvelle que l'Association d'Appui et d'Éveil Pugsada (ADEP) et la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants au Burkina Faso (CONAMEB), engagées depuis des années dans cette lutte, ont tenue à partager avec les hommes des médias le vendredi 24 juillet 2026.

L'époque où l'âge minimum du mariage était de 17 ans pour les filles et de 20 ans pour les garçons, comme indiqué dans l'ancien CPF, est désormais révolue. « C'est avec fierté, reconnaissance et gratitude que j'adresse mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à ce résultat », a déclaré Eulalie Yerbanga/Ouédraogo, coordinatrice de la CONAMEB.

Aujourd'hui, un nouveau Code des personnes et de la famille harmonise l'âge légal du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons.

La CONAMEB, selon sa coordinatrice, souhaiterait faire traduire le nouveau CPF dans les langues nationales afin d'en favoriser une large diffusion, mais son organisation est confrontée à des contraintes financières.

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Pour sa part, la coordinatrice des projets et programmes de l'ADEP, Absetou Sanfo/Lamizana, a exprimé sa reconnaissance à leur partenaire Save the Children pour son accompagnement, ainsi qu'à la CONAMEB pour la collaboration fructueuse autour de l'initiative. « Cette synergie d'actions illustre notre engagement commun en faveur de la protection de l'enfant et du renforcement de la résilience de nos communautés », a-t-elle affirmé.

Selon elle, l'adoption du nouveau Code des personnes et de la famille représente une avancée importante. « Mais cette avancée juridique ne pourra produire tous ses effets que si ses dispositions sont connues, comprises et relayées au sein des communautés », a-t-elle soutenu.

Il reste maintenant à tous, autorités, organisations et communautés de transformer la loi en protection réelle.