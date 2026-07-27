Afrique Centrale: Plusieurs réfugiés congolais en détresse au camp de Busuma au Burundi

26 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à la détresse de plusieurs réfugiés congolais établis au camp de Busuma, au Burundi, le député provincial d'Uvira, Bisimwa Sinderi, appelle le Gouvernement congolais à activer le levier pour une mise en oeuvre réussie des conditions de ces Congolais sur place.

Ces réfugiés dénoncent notamment une assistance alimentaire dérisoire, une quasi-absence de soins de santé, des abris précaires ainsi que l'interruption de la scolarité de leurs enfants.

Pour exprimer leur ras-le-bol, certains réfugiés ont d'ailleurs manifesté dernièrement pour exiger leur rapatriement en République démocratique du Congo.

Face à tous ces problèmes, Bisimwa Sinderi estime donc qu'il est plus qu'urgent que le Gouvernement congolais prenne des mesures concrètes afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes en détresse.

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