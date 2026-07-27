Congo-Kinshasa: Ebola à Butembo - Les structures sanitaires privées appelées au respect strict des normes

Les structures sanitaires privées des zones de santé de Butembo, Musienene et Katwa sont appelées à respecter strictement les normes qui régissent le secteur de la santé, sous peine de sanctions. Cette mise en garde intervient alors que la province du Nord-Kivu connait une recrudescence des décès enregistrés dans les communautés à la suite de l'épidémie d'Ebola : près de 275 cas confirmés et 172 décès d'Ebola.

La coordonnatrice principale en charge de la santé dans la province, Prisca Luanda Kamala, a interpellé les responsables de ces structures sanitaires :

« Nous attendons de vous ce qui suit : la remontée des alertes. Deuxièmement, une collaboration étroite avec les chefs de sections et les piliers, en facilitant le travail des équipes de la riposte déployées sur le terrain".

Elle leur a recommandé aussi la non-rétention des malades présentant des signes de la maladie à virus Ebola dans les établissements de soins de santé, "car en les gardant, il y a un risque qu'ils contaminent les autres malades, les prestataires, les membres de leurs familles et leurs proches".

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Prisca Luanda Kamala a par ailleurs souligné l'obligation, après chaque décès, "d'alerter l'équipe chargée des enterrements dignes et sécurisés ; enfin, la conformité aux normes et directives régissant le secteur de la santé, afin d'éviter d'exposer les formations sanitaires à des sanctions. »