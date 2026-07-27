Congo-Kinshasa: Ebola à Butembo - Les structures sanitaires privées appelées au respect strict des normes

26 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les structures sanitaires privées des zones de santé de Butembo, Musienene et Katwa sont appelées à respecter strictement les normes qui régissent le secteur de la santé, sous peine de sanctions. Cette mise en garde intervient alors que la province du Nord-Kivu connait une recrudescence des décès enregistrés dans les communautés à la suite de l'épidémie d'Ebola : près de 275 cas confirmés et 172 décès d'Ebola.

La coordonnatrice principale en charge de la santé dans la province, Prisca Luanda Kamala, a interpellé les responsables de ces structures sanitaires :

« Nous attendons de vous ce qui suit : la remontée des alertes. Deuxièmement, une collaboration étroite avec les chefs de sections et les piliers, en facilitant le travail des équipes de la riposte déployées sur le terrain".

Elle leur a recommandé aussi la non-rétention des malades présentant des signes de la maladie à virus Ebola dans les établissements de soins de santé, "car en les gardant, il y a un risque qu'ils contaminent les autres malades, les prestataires, les membres de leurs familles et leurs proches".

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Prisca Luanda Kamala a par ailleurs souligné l'obligation, après chaque décès, "d'alerter l'équipe chargée des enterrements dignes et sécurisés ; enfin, la conformité aux normes et directives régissant le secteur de la santé, afin d'éviter d'exposer les formations sanitaires à des sanctions. »

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