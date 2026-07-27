Togo: L'Académie Digitale et Numérique célèbre 54 nouveaux certifiés

La Commune de Golfe 1 poursuit son engagement en faveur de l'employabilité des jeunes à travers le numérique. La mairie a organisé, le samedi 25 juillet, la cérémonie officielle de remise de certificats aux apprenants de la promotion 2025 de l'Académie Digitale et Numérique (ADN), un centre de formation mis en place pour répondre aux défis de la transformation digitale. Cette deuxième promotion a réuni autorités communales, parents d'apprenants, partenaires et responsables de l'Académie dans une ambiance empreinte de fierté et d'espoir.

Créée à l'initiative du Conseil municipal de la mandature 2019-2025, l'Académie Digitale et Numérique s'impose progressivement comme un outil de référence dans la formation des jeunes aux métiers du numérique. La cérémonie de remise des certificats a permis de saluer les efforts des apprenants, tout en dressant un premier bilan de cette initiative ambitieuse.

Le maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, n'a pas caché sa satisfaction devant la forte mobilisation des familles.

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« C'est avec un sentiment de fierté et de satisfaction totale que nous assistons à cette cérémonie. La présence massive des parents traduit toute la confiance qu'ils accordent à l'Académie Digitale et Numérique », a-t-il déclaré.

Pour le maire, l'ADN représente bien plus qu'un simple centre de formation. Il constitue un levier stratégique pour moderniser l'administration communale et améliorer les services rendus aux citoyens.

« Pour assurer une gestion transparente d'une commune, le numérique est indispensable. Il nous permettra d'être plus performants, de répondre plus rapidement aux attentes des populations et d'offrir des services de meilleure qualité », a-t-il souligné.

Le maire a également rappelé l'engouement exceptionnel suscité par l'Académie dès son lancement. Initialement conçue pour accueillir seulement 30 apprenants, elle a dû doubler sa capacité après avoir enregistré plus de 800 candidatures.

« Face à cet enthousiasme des jeunes et à l'importance croissante du numérique, nous réfléchissons déjà à doter l'Académie d'infrastructures plus adaptées afin de renforcer la qualité de la formation et la confiance de nos partenaires », a-t-il annoncé.

Le Directeur de l'Académie Digitale et Numérique, Mihesso Kokouvi Adanto, a présenté les résultats de cette deuxième promotion. Sur les 60 apprenants inscrits, 54 ont obtenu leur certificat.

La promotion était composée de deux filières : Référence digitale et Développement web et mobile, avec 30 apprenants dans chacune. Six abandons ont été enregistrés, principalement en raison de problèmes de santé ou parce que certains bénéficiaires ont trouvé un emploi avant la fin de leur formation, un indicateur qui témoigne déjà de l'attractivité des compétences acquises.

Au-delà de la remise des certificats, cette cérémonie a mis en lumière la volonté de la Commune de Golfe 1 de faire du numérique un moteur du développement local et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Avec cette deuxième promotion, l'Académie Digitale et Numérique confirme sa montée en puissance et nourrit l'ambition de former une nouvelle génération de professionnels capables d'accompagner la transformation digitale de la commune, des entreprises et du Togo tout entier.