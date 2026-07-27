Angola: Le gouvernement de Huíla appelle à l'engagement dans la lutte contre la fraude sur l'âge

Lubango — Le directeur provincial de la Jeunesse et des Sports de Huíla, Jerson Emiliano dos Santos, a appelé dimanche les dirigeants sportifs, entraîneurs et parents à préserver l'intégrité sportive en luttant contre la fraude sur l'âge.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle d'ouverture des 37e et 35e championnats nationaux de basketball masculin et féminin des moins de 16 ans, à Lubango, le responsable a averti que la falsification de l'âge constitue une pratique préjudiciable au développement des jeunes.

Il a expliqué que la fraude sur l'âge « prive » de mérite ceux qui travaillent au maximum de leurs capacités et porte atteinte à la crédibilité internationale du basketball angolais.

« Celui qui falsifie l'âge d'un jeune compromet l'avenir d'une nation, raison pour laquelle cette pratique doit être éradiquée avec une tolérance zéro. Le basketball angolais exige et mérite une totale transparence », a-t-il déclaré.

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Jerson Emiliano dos Santos a souligné que l'organisation de ce championnat réaffirme le rôle du basketball, non seulement comme une discipline sportive en Angola, mais également comme un élément fondamental de l'identité nationale.

Il a relevé que parler du basketball angolais revient à rendre hommage à sa force transformatrice et à rappeler une histoire de sacrifices et de vision, commencée au siècle dernier et renforcée avec l'Indépendance nationale.

Il a souligné que cette discipline a permis à l'Angola de dominer à plusieurs reprises le basketball africain, de porter le nom du pays dans les championnats du monde et aux Jeux olympiques, constituant ainsi une génération de champions qu'il faut préserver grâce à davantage d'investissements dans les catégories de formation.

Selon lui, les succès enregistrés par les sélections de jeunes démontrent que l'avenir du basketball national dépend largement des actions entreprises aujourd'hui dans les catégories de base.

Le directeur provincial de la Jeunesse et des Sports a reconnu que la situation actuelle exige du courage face aux défis liés à l'amélioration des infrastructures, à la formation des techniciens et au renforcement des clubs.

Les 37e et 35e championnats nationaux de basketball masculin et féminin des moins de 16 ans se déroulent depuis le 24 juillet et prendront fin le 2 août prochain au pavillon omnisports du Benfica de Lubango, situé dans les environs de la ville.

La compétition réunit 14 équipes, dont neuf masculines et cinq féminines, représentant les provinces de Luanda, Benguela et Huíla.