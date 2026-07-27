Guinée: Labé - Un camion-benne percute deux motos et fait deux morts, dont une enseignante

Les accidents de la circulation continuent de faire de nombreuses victimes sur les routes guinéennes. Un nouveau drame s'est produit ce dimanche 26 juillet 2026, aux environs de 11 heures, au quartier Mosquée, dans la commune urbaine de Labé. Une collision impliquant un camion-benne et deux motos a coûté la vie à deux femmes et fait deux blessés graves.

Selon les premières informations recueillies sur place, les deux victimes décédées circulaient à bord d'une même moto, en compagnie du conducteur, lorsqu'un camion-benne les a violemment percutées par l'arrière. L'une des femmes est décédée sur le coup, tandis que la seconde a succombé à ses blessures peu après son admission à l'hôpital régional de Labé.

Le conducteur de la moto a été grièvement blessé et reçoit des soins au service des urgences. Un autre motocycliste, impliqué dans l'accident, a également été blessé et pris en charge par les équipes médicales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présent au moment des faits, Thierno Baba Gallé Diallo a livré un témoignage sur les circonstances du drame. «L'accident s'est produit juste après le pont qui sépare Daka et Mosquée, à quelques mètres du carrefour Bilaly. J'étais à mon atelier lorsque j'ai vu un camion-benne descendre la colline de Daka à vive allure. Deux motos roulaient dans la même direction. Arrivé à leur niveau, le camion les a percutées. La première moto transportait trois personnes, dont les deux femmes décédées. La seconde moto était conduite par un jeune qui a subi une fracture et suit actuellement son traitement à l'hôpital régional de Labé», a-t-il expliqué.

Une enseignante parmi les victimes

À l'hôpital régional de Labé, l'une des victimes a été formellement identifiée. Il s'agit de Mariam Bobo Diallo, 43 ans, enseignante, mariée et mère de deux filles.

Son père, Elhadj Mamadou Dian Diallo, a appris la tragédie alors qu'il se trouvait à la mosquée pour la prière de 14 heures.

«On m'a appelé pour m'annoncer que ma fille avait trouvé la mort dans un accident de la circulation. Elle laisse deux filles derrière elle. Pour l'instant, nous ignorons l'identité de la seconde victime. Selon certaines informations à vérifier, elle serait originaire de Sanoun. Elle était venue à Labé pour assister à un mariage et devait regagner Conakry où elle réside», a-t-il déclaré avec émotion.

Le chauffeur s'est rendu à la police

Après le choc, le conducteur du camion-benne avait pris la fuite, suscitant l'indignation des témoins. Selon les dernières informations, il se serait finalement présenté à la police routière, où une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Au moment où nous quittions l'hôpital régional de Labé, les dépouilles des deux victimes avaient été déposées à la morgue, tandis que les deux blessés poursuivaient leur prise en charge médicale.

Ce nouveau drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière en Guinée, où les accidents de la circulation continuent de provoquer un lourd bilan humain.