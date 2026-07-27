Ile Maurice: «Young Stars Rapid Championship 2026» - Daven Mootin s'impose à Grand-Baie

Plage, stratégie sur l'échiquier et bonne humeur : le dimanche 19 juillet, sous la marquise dressée à l'extérieur du restaurant sur le terrain de l'hôtel Ocean Villas à Grand-Baie, près de soixante jeunes participants ont répondu à l'appel de la Mauritius Chess Federation (MCF). Douze trophées ont ainsi été attribués à travers les catégories U18, U14 et U12, tandis que des prix spéciaux sont revenus aux quatre premiers du classement général, à savoir Daven Mootin, suivi de Sahil Reetoo, Louis-Marie Egot et Jules Benaich.

Le succès de cette compétition a été rendu possible grâce à l'appui indéfectible des partenaires de l'événement, à savoir l'hôtel Ocean Villas, le Grand-Baie Corinthians et la Swan. Pour cette troisième édition d'un tournoi bien ancré dans les habitudes du lieu, la compétition étrennait cette année la nouvelle appellation Young Stars Rapid Championship en se consacrant exclusivement aux espoirs de la discipline.

Sur l'échiquier, la bataille a tenu toutes ses promesses. Le classement général consacre Daven Mootin, vainqueur au tiebreak avec cinq points au compteur, décrochant ainsi la médaille d'or, ainsi qu'un séjour en pension complète à l'hôtel Ocean Villas d'une valeur de dix mille roupies. Il devance Sahil Reetoo, qui termine également avec cinq points et s'empare de la médaille d'argent assortie d'un bon pour un repas au Beach Kitchen offert par le même établissement.

Louis-Marie Egot complète le podium général à la troisième place avec quatre points, s'emparant de la médaille de bronze et de l'ouvrage de référence de Magnus Carlsen, 60 Memorable Games. Jules Benaich prend la quatrième position, également avec quatre points, récompensé par un livre spécialisé sur les finales d'échecs.

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L'analyse de la compétition met en lumière un niveau général en nette progression dans toutes les catégories. Patrick Li Ying, vice-président de la fédération et chef-arbitre, a souligné combien ces confrontations servent de baromètre idéal pour mesurer la valeur des jeunes locaux. L'affiche de la dernière ronde a opposé Daven Mootin à Jean Bernard. Ce dernier, joueur d'origine franco-mauricienne, souhaitant porter les couleurs nationales, affichait un classement de mille huit cents Elo et figurait parmi les têtes de série les plus redoutées du plateau.

Interrogé sur la physionomie de ce choc décisif, Daven Mootin, âgé de 16 ans et scolarisé en Grade 10 au Royal College Port-Louis, a détaillé le plan de bataille qui a fait pencher la balance. Ayant repéré lors des rondes précédentes que son dernier adversaire - Jean Bernard - affectionnait particulièrement la défense sicilienne, le vainqueur a méthodiquement préparé son coup. Avec les pièces blanches, il a opté pour l'attaque yougoslave, un choix théorique incisif pensé pour neutraliser les velléités de la défense sicilienne.

Belles empoignardes

Une confiance en soi payante, qui lui a permis de sceller l'issue de la partie de manière décisive. Fort de ce succès, le jeune champion est optimiste pour l'avenir : «Je vise désormais un doublé avec le titre national des jeunes en fin d'année et j'espère décrocher mon ticket pour les championnats mondiaux de la jeunesse prévus en Italie l'an prochain.»

Du côté des autres catégories en lice, les duels ont également accouché de belles empoignades. En U18 masculin, Daven Mootin devance Sahil Reetoo, tandis que le tableau féminin couronne Tehja Andhin devant Sehaj Chopra. Tehja Andhin poursuit, d'ailleurs, sa préparation en vue des prochaines échéances internationales, étant déjà qualifiée pour représenter le pays aux Olympiades d'échecs prévues en Ouzbékistan en septembre. Dans la tranche d'âge des U14, Jules Benaich s'impose chez les garçons devant Aarav Gungah, alors que Khilli Meenowa prend la première place chez les filles, suivie de Junon Benaich.

Enfin, chez les U12, Jean Bernard signe la première place masculine devant Lucas Lam Hung et Louve Benaich domine le tableau féminin devant Divya Janki.

Comme le montrent les résultats, il y a eu une belle vitalité de la fratrie Benaich, omniprésente sur les podiums de ce tournoi à travers Jules, Junon et Louve. Cela dit, derrière ces performances individuelles, la fédération regarde déjà vers l'avenir. Un projet est à l'étude, pour l'année prochaine, afin d'instaurer un tournoi exclusivement réservé aux féminines. L'objectif affiché reste de les accompagner, d'encourager cette section en plein essor et de pérenniser.