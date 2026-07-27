Ile Maurice: Natation (2e journée) - Exploit historique de Vincent en Écosse 12 ans après

Auteur d'un chrono de 22.77s en séries, Bradley Vincent a décroché, samedi, son ticket pour les demi-finales du 50m nage libre. Une performance qui fait écho à son exploit réalisé sur la même terre écossaise en 2014 (aux Jeux du Commonwealth également), où il s'était qualifié pour les demi-finales du 100m nage libre.

Petit flashback. Le 26 juillet 2014, au Tollcross Swimming Centre de Glasgow, Bradley Vincent devenait le tout premier nageur mauricien à décrocher une place en demi-finale aux Jeux du Commonwealth (sur 100m nage libre). Douze ans plus tard, sur le même sol écossais, le Mauricien a récidivé, mais cette fois sur le sprint court (50m). Et qu'il se soit qualifié ou non pour la finale, il aura définitivement marqué l'histoire de la natation mauricienne après toutes ces années.

Engagé dans la 8e série d'un plateau particulièrement dense réunissant 67 participants, le crawler a pris la 4e place de sa course en 22.77s. Ce chrono lui a permis de s'adjuger la 12e place au classement général des séries et de valider son billet pour les demifinales. La bataille pour le Top 16 aura été féroce : si le Canadien Joshua Liendo a signé le meilleur temps absolu des éliminatoires en 21.80s, le cut (16e place qualificative) s'est joué à 23.02s.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Cela n'a pas été une course facile. Mais je suis heureux d'être dans les demi-finales, bien sûr. C'est bien d'être de retour dans les demi-finales aux Jeux du Commonwealth», a réagi Bradley Vincent après sa série. «J'espérais être un peu plus rapide, c'est vrai et je souhaite que ce soir soit le cas. J'ai juste besoin de prendre le dessus sur trois autres gars, ce sera une belle lutte pour décrocher la finale, donc j'espère un meilleur résultat ce soir», confiait le champion. (En raison du déroulement des demi-finales tard samedi soir à l'heure où nous mettions sous presse, le résultat et le chrono du second tour de Bradley Vincent vous seront communiqués dans notre prochaine édition).

A noter que dans la même épreuve Gregory Anodin s'est classé 8e de la 6e série en 23.90. Il n'a pu passer le 1er tour.

Chez les dames, Anishta Teeluck a signé le 7e temps de sa série au 100m dos avec un chrono de 1:06.61. L'Australienne Iona Alexandra Anderson a dominé les éliminatoires en 59.86s, alors que le billet de la 16e qualifiée a été décroché par l'Écossaise Holly McGill en 1:02.35. Au 100m brasse, Alicia Kok Shun a terminé 7e de sa série avec un temps de 1:15.24 Le meilleur temps des séries a été établi par l'Écossaise Angharad Evans en 1:06.34, tandis que la 16e et dernière qualifiée pour les demi-finales, la Chypriote Maria Erokhina, a bouclé la distance en 1:10.70.

Ce dimanche, Alicia Kok Shun sera en action au 100m nage libre. Avec un temps d'engagement de 1:00.45, elle s'élancera du couloir 3 dans la 4e série. Puis, ce sera au tour de Hans Li Ying Pin de s'illustrer au 50m brasse avec un temps d'engagement de 29.71 (couloir 5, 4e série). A noter que ce dernier a nagé en 29 secondes il y a quelque temps au Canada, en grand bassin. Il est probable qu'à cette compétition il devienne le premier brasseur mauricien à passer sous les 29 secondes.

Les finales débuteront à 22h07 par celle du 100m dos dames (s9, handisport).