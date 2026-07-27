Cote d'Ivoire: Tonkpi Nihidaley 2026 - La 9e édition placée sous le signe de la culture et de la communication

Le compte à rebours est lancé pour la 9e édition du Festival Tonkpi Nihidaley. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue le samedi 25 juillet 2026 à l'Espace Latrille Event de Cocody, à Abidjan, en présence de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et traditionnel. Prévu du 9 au 12 décembre 2026 à Man, ce rendez-vous majeur de la culture Dan aura pour thème : « Culture et communication ».

Créé pour promouvoir et préserver le patrimoine culturel du peuple Dan, le Tonkpi Nihidaley s'est progressivement imposé comme l'un des plus importants festivals culturels de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il ambitionne de valoriser les traditions, les arts, les savoir-faire, les danses, les masques, la gastronomie et les richesses touristiques de la région du Tonkpi, tout en renforçant la cohésion sociale et le développement local.

La cérémonie de lancement a été présidée par le président du Conseil d'administration du festival, le ministre Abdallah Albert Toikeusse Mabri, en présence de plusieurs élus, cadres de la région, chefs traditionnels ainsi que d'acteurs du secteur culturel. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, figurait également parmi les personnalités ayant pris part à cette rencontre, témoignant de son attachement à la promotion des valeurs culturelles nationales.

Le thème retenu pour cette 9e édition met l'accent sur le rôle de la communication dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel.

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À l'heure de la révolution numérique, les organisateurs entendent réfléchir aux moyens d'utiliser les médias traditionnels et les outils numériques pour mieux faire connaître les richesses culturelles du peuple Dan, notamment auprès des jeunes générations et au-delà des frontières ivoiriennes.

Durant quatre jours, Man vibrera au rythme des prestations artistiques, des danses traditionnelles, des expositions artisanales, des conférences, des concours culturels, des espaces gastronomiques et des circuits touristiques. Le festival se veut également une vitrine économique, favorisant les échanges entre les communautés, les partenaires et les visiteurs.

Avec cette nouvelle édition, le Tonkpi Nihidaley confirme sa vocation de préserver l'identité culturelle Dan tout en faisant de la culture un puissant levier de développement, de dialogue et de rayonnement pour la région du Tonkpi et la Côte d'Ivoire.