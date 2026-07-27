Cote d'Ivoire: Champ Espoir (CI-26) - Petroci Holding reprend officiellement l'exploitation

Une nouvelle page s'ouvre pour l'industrie pétrolière ivoirienne. Petroci Holding a officiellement pris le contrôle des opérations du champ pétrolier Espoir (CI-26) à l'issue d'une cérémonie de signature tenue le vendredi 24 juillet 2026 à la Direction générale des Hydrocarbures.

Cette signature consacre le transfert des actifs du bloc CI-26 à la société nationale ivoirienne. Depuis minuit, à cette même date, Petroci Holding est devenue l'opérateur de ce permis pétrolier, précédemment exploité par la compagnie Cnr.

La cérémonie a réuni plusieurs acteurs majeurs du secteur. Le document de transfert a été signé par Fatoumata Sanogo, directrice générale de Petroci Holding, et par M. Murray Rattray, représentant de Cnr. Les travaux se sont déroulés sous la présidence de Alpha Yaya Ouattara, représentant du Directeur général des Hydrocarbures.

Une importante délégation de Petroci Holding a pris part à cette rencontre, qui a également été marquée par la présentation officielle de Mme Mabintou Tatiana Cissé, nommée Directrice générale de Petroci CI-26, la nouvelle filiale créée pour assurer la gestion et l'exploitation du bloc pétrolier.

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Au-delà de son aspect administratif, cette opération revêt une dimension stratégique pour le secteur énergétique national. La reprise du champ Espoir, considéré comme l'un des actifs majeurs de l'industrie pétrolière ivoirienne, témoigne de la volonté des autorités et de PetrocI Holding de renforcer les capacités opérationnelles nationales et de consolider l'expertise acquise au fil des années.

À travers cette prise de contrôle, Petroci Holding franchit une étape importante dans son ambition de jouer un rôle de premier plan dans la valorisation du potentiel énergétique du pays. La création de Petroci CI-26 s'inscrit dans cette dynamique, avec pour objectif de favoriser une gestion plus intégrée et plus efficiente des ressources pétrolières nationales.

Les participants à la cérémonie ont unanimement salué cette transition et adressé leurs voeux de réussite à la nouvelle équipe dirigeante. Celle-ci aura pour mission de conduire les opérations du bloc CI-26 et de contribuer au renforcement du rayonnement de l'industrie pétrolière ivoirienne sur la scène régionale et internationale.