Cote d'Ivoire: Fausse note sur la Police nationale - Les auteurs de la désinformation activement recherchés

Une nouvelle tentative de désinformation a circulé ce dimanche 25 juillet 2026 sur la page officielle X de la Direction générale de la police nationale. Une prétendue « note d'information » attribuée à la Présidence de la République annonce un changement à la tête de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), avec la fin des fonctions de l'Administrateur général de Police Youssouf Kouyaté et la nomination par intérim de l'Inspecteur général de Police Dosso Siaka.

Le document, largement partagé sur les plateformes numériques, porte pourtant une mention sans équivoque : « Fake News », indiquant qu'il s'agit d'un faux document. Selon des sources sécuritaires, cette note n'émane ni de la Présidence de la République ni des services officiels de communication de l'État.

Cette intox intervient dans un contexte où les fausses informations se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, alimentant la confusion au sein de l'opinion publique.

Les autorités rappellent que toute décision concernant la nomination ou la cessation de fonctions des hauts responsables de l'administration est rendue publique exclusivement par les canaux officiels, notamment les communiqués de la Présidence de la République, le Conseil des ministres ou le Journal officiel.

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Face à cette tentative de manipulation, les services compétents ont ouvert des investigations afin d'identifier les auteurs et les diffuseurs de ce faux document. Les responsables de cette campagne de désinformation s'exposent à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions en vigueur en matière de diffusion de fausses nouvelles et de cybercriminalité.

Les autorités invitent par ailleurs les citoyens à faire preuve de vigilance et à vérifier l'authenticité des informations avant de les partager.

Elles exhortent les internautes à privilégier les sources officielles et les médias crédibles afin de lutter contre la propagation de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public.

La Police nationale a, pour sa part, assuré que les auteurs de cette fausse information seront retrouvés et répondront de leurs actes devant la justice.

Un message qui traduit la détermination des autorités à combattre la désinformation et à préserver la confiance du public dans les institutions de la République.