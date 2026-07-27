Cote d'Ivoire: Phase 2 du projet du 4e Pont d'Abidjan - L'indemnisation des personnes affectées à Adjamé reprend ce lundi

26 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

Le ministère des Infrastructures et de l'Entretien routier a annoncé la reprise, à compter de ce lundi 27 juillet 2026, des opérations d'indemnisation des personnes affectées par les travaux de construction de l'ouvrage de franchissement d'Adjamé, dans le cadre de la phase 2 du projet du 4e Pont d'Abidjan.

Dans un communiqué publié le 24 juillet 2026, le ministère invite les populations concernées des quartiers Adjamé Village, Adjamé Mairie, Adjamé Nangui Abrogoua et Adjamé Dallas à accomplir les formalités nécessaires afin de percevoir leurs indemnités ou de finaliser leurs dossiers d'éviction.

« Les personnes ayant déjà achevé les négociations sont invitées à se rendre au nouveau siège du Projet de transport urbain d'Abidjan (PTUA), situé à Cocody-Angré 7e Tranche, en face de la Cour des comptes, pour le paiement des indemnités d'éviction. Les paiements sont effectués du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h », précise le communiqué.

Les personnes n'ayant pas encore achevé les formalités sont, quant à elles, invitées à se présenter à la Cellule locale de négociation d'Adjamé, installée à la Direction technique de la mairie d'Adjamé, à proximité du siège de Fraternité Matin.

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Pour les négociations, la signature des procès-verbaux et le paiement des indemnités, plusieurs pièces administratives sont requises, notamment une carte nationale d'identité en cours de validité, le reçu d'identification, les titres de propriété, un extrait topographique (pour les terrains), une procuration judiciaire certifiée pour les représentants, un acte d'hérédité pour les ayants droit ainsi qu'un bilan d'activités pour les activités formelles.

Le ministère invite enfin les personnes concernées à consulter les pages Facebook officielles de la Cellule de coordination du PTUA et du projet du 4e Pont d'Abidjan, ou à contacter les numéros dédiés, pour obtenir toute information complémentaire sur les pièces administratives exigées.

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