Congo-Kinshasa: Treize morts dans un accident de circulation à Lubudi

26 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Treize personnes ont été tuées dans un accident de circulation enregistré samedi 25 juillet dans le territoire de Lubudi (Lualaba). Alors que le camion impliqué est toujours renversé sur place, les autorités redoutent un bilan plus lourd.

Les recherches se poursuivent pour déterminer si d'autres victimes sont coincées sous l'épave. Ce drame, le énième sur cette route, ravive les préoccupations liées à la sécurité des transports dans la province.

L'administrateur du territoire de Lubudi, Jean-Paul Laku, explique :

« Le camion provenait de Mbuji-Mayi vers le Haut-Katanga à Lubumbashi. Arrivé au niveau de 10%, c'est à 35 kilomètres de Lubudi cité, Lubudi-Centre, vers Nguba, le chauffeur a perdu le contrôle de son camion. Et il s'est jeté dans un petit ravin qui était juste à côté ».

Il estime que l'excès de vitesse serait à la base de l'accident. « Il y a un bilan provisoire de 13 morts et 35 blessés graves, qui sont tous acheminés à Lubudi-Centre pour les soins éventuels. Et les corps sont en train d'être acheminés pour être gardés à la morgue, en attendant que la province puisse nous dire ce que nous pouvons faire », poursuit l'administrateur de Lubudi.

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