Congo-Kinshasa: Un avion de Tracep Aviation porté disparu au-dessus de Walikale

26 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion de la compagnie Tracep Aviation, porté disparu depuis vendredi 24 juillet. Immatriculé LET LN410, l'appareil effectuait un vol entre Beni, au Nord-Kivu, et Kasongo, dans la province du Maniema. Il transportait des marchandises destinées à cette région de la RDC.

Selon les informations recueillies, l'avion, avec / à son bord, a décollé vendredi de l'aéroport de Beni aux environs de midi, heure locale.

Environ une heure après le départ, le commandant de bord aurait signalé, sur la fréquence de route, à un autre aéronef évoluant dans la même zone, une défaillance du moteur. L'équipage aurait alors envisagé un déroutement d'urgence vers l'aérodrome de Walikale.

Depuis cette communication radio, aucun autre contact n'a été établi avec l'appareil. Celui-ci n'a atteint ni Walikale ni sa destination prévue, Lulingu.

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Des sources aéroportuaires indiquent que la dernière position connue de l'avion aurait été transmise par l'ELT (Emergency Locator Transmitter), localisant approximativement l'appareil dans le secteur de Kitshanga, au nord-est de Walikale, dans le Nord-Kivu.

De son côté, l'Autorité de l'aviation civile de la RDC a annoncé, via ses réseaux sociaux, que des moyens aériens militaires des FARDC sont mobilisés depuis samedi matin pour tenter de retrouver l'appareil disparu et son équipage.

La compagnie Tracep Aviation confirme la disparition de l'avion, sans fournir davantage de détails.

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