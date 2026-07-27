Cote d'Ivoire: Bingerville - SébiaYao intronise son nouveau chef de terre sous le signe de l'unité et de la paix

Le village de SébiaYao, dans la commune de Bingerville, a officiellement intronisé, le samedi 25 juillet 2026, son nouveau chef de terre, Nanan Aka Bocho.

Cette cérémonie traditionnelle, marquée par la ferveur populaire et le respect des us et coutumes du peuple Abey, a été l'occasion de lancer un appel à la paix, à la cohésion sociale et au développement de la localité.

Le village de SébiaYao a vécu, le samedi 25 juillet 2026, un moment historique avec l'intronisation officielle de son nouveau chef de terre, Nanan Aka Bocho.

Cette cérémonie traditionnelle, qui a rassemblé autorités coutumières, cadres du village, populations et invités, s'est déroulée dans une ambiance empreinte de solennité, de fraternité et de respect des valeurs ancestrales.

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Rythmée par des rites coutumiers, des prestations culturelles et plusieurs allocutions, cette intronisation a mis en lumière l'importance de la chefferie traditionnelle dans la préservation de l'identité culturelle et le renforcement de la cohésion sociale.

Ouvrant la série des interventions, le président du comité d'organisation, Méné Méné Claude, a retracé l'histoire de la création de SébiaYao, un village Abey aujourd'hui intégré à la commune de Bingerville. Il a expliqué que le village, initialement appelé « Séboua Yao », du nom de son fondateur venu de Séguier dans la région de l'Agneby-Tiassa au début du XXe siècle, est né grâce aux liens d'amitié qui unissaient celui-ci au chef de terre d'Adjamé-Bingerville, lequel lui avait attribué le site actuel.

Selon lui, le village a successivement porté les noms de Beugré Nanmoué et Danhokro avant de devenir SébiaYao, une appellation issue de la déformation du nom originel. Il a également rappelé que, chez les Abey, le chef de terre, appelé « Nanan », constitue l'autorité suprême de la communauté et que sa désignation obéit à la tradition patrilinéaire.

Profitant de cette tribune, Méné Méné Claude a salué la forte mobilisation des populations et remercié l'ensemble des participants pour leur contribution à la réussite de cette cérémonie, tout en soulignant le rôle essentiel du chef de terre dans la sauvegarde des traditions et la promotion de la paix.

Représentant le parrain de la cérémonie, Mme Amon a, pour sa part, insisté sur la nécessité de renforcer l'unité entre les autorités traditionnelles. Elle a exhorté les chefs coutumiers à travailler en parfaite synergie avec le nouveau chef de terre afin de préserver la stabilité du village et d'accompagner son développement.

« L'union des chefs est une condition essentielle pour bâtir des communautés solides », a-t-elle déclaré, invitant l'ensemble des acteurs à privilégier le dialogue, la concertation et l'intérêt collectif.

Par la voix de son porte-parole, le nouveau chef de terre, Nanan Aka Bocho, a placé son mandat sous le signe de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Il s'est engagé à préserver l'héritage légué par les ancêtres, à promouvoir le respect des us et coutumes et à oeuvrer pour l'harmonie entre tous les fils et filles de SébiaYao.

L'intronisation a été conduite par Nanan Komian Ier, président du Conseil supérieur des Nanans d'Agboville, dans le strict respect des traditions du peuple Abey.

Au terme de la cérémonie, le nouveau chef de terre a reçu des dons en nature et en numéraire de la part des populations et des invités.

Ces marques de soutien traduisent les espoirs placés en son leadership pour conduire SébiaYao vers une nouvelle étape de son développement.

Cette intronisation, qui consacre le troisième chef de terre de l'histoire de SébiaYao, apparaît ainsi comme un moment charnière pour cette communauté, déterminée à conjuguer respect des traditions, paix sociale et progrès.