Cote d'Ivoire: Régulation pharmaceutique - L'Airp s'inspire du modèle nigérian pour franchir un nouveau cap

L'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (Airp) accélère sa montée en puissance en vue d'aligner le système national de régulation sur les standards internationaux.

Une immersion technique au coeur de la Nafdac

Dans cette dynamique, une délégation de l'institution effectue depuis le 20 et ce, jusqu'au 28 juillet 2026, une mission de benchmarking auprès de la National Agency for Food and Drug Administration and Control (Nafdac), à Lagos, au Nigéria.

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Cette mission, financée par l'Agence française de développement (Afd) à travers le Projet de renforcement du système de santé (Prss2), s'inscrit dans les préparatifs de l'Airp en vue de l'évaluation de l'Outil mondial d'évaluation (Global Benchmarking Tool, GBT) de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms).

L'objectif est d'atteindre le niveau de maturité 3 (ML3), une référence internationale attestant de la robustesse d'un système national de régulation pharmaceutique.

Composée de sept experts issus des principales fonctions de régulation de l'AIRP, la délégation ivoirienne a bénéficié d'une immersion auprès de la Nafdac, autorité de référence en Afrique ayant déjà atteint et maintenu le niveau ML3 et engagée vers le niveau supérieur, ML4.

Durant leur séjour, les experts ivoiriens ont observé les dispositifs opérationnels, les procédures et les bonnes pratiques mises en oeuvre par leur homologue nigérian dans des domaines essentiels tels que la supervision des essais cliniques, la surveillance du marché des médicaments, le contrôle réglementaire ainsi que le management de la qualité.

Une coopération régionale au service de la qualité des produits de santé

Les échanges techniques ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment le cadre réglementaire des essais cliniques, les inspections des bonnes pratiques cliniques, la surveillance post-commercialisation des médicaments, la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, les procédures de rappel de produits, la gestion des médicaments commercialisés en ligne, ainsi que le stockage et la destruction des produits saisis.

La délégation a également approfondi les mécanismes de collaboration entre les autorités de régulation, les services douaniers, les forces de sécurité et les autres parties prenantes. Une attention particulière a été accordée à la gouvernance réglementaire, à la gestion documentaire, à la maîtrise des risques, aux audits internes, à l'amélioration continue et à la numérisation des processus, autant d'exigences prises en compte dans le référentiel Gbt de l'Oms.

Au-delà du partage d'expériences, cette mission a permis aux équipes de l'Airp de renforcer leurs compétences, de mieux appréhender les sous-indicateurs du GBT nécessitant des améliorations et de consolider une culture de confiance réglementaire entre les autorités de la Cedeao.

Cette initiative ouvre également la voie à une coopération technique durable entre l'Airp et la Nafdac, fondée sur l'échange de bonnes pratiques et le renforcement continu des performances réglementaires. Grâce à l'appui de l'Afd, l'Airp réaffirme ainsi son ambition de bâtir un système de régulation pharmaceutique performant, conforme aux normes de l'Oms, afin de garantir aux populations ivoiriennes un accès à des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité, tout en renforçant le rôle de la Côte d'Ivoire dans le développement des systèmes réglementaires en Afrique de l'Ouest.