Cote d'Ivoire: Tournoi de football Dominique Ouattara à Abobo - AEA remporte le trophée de l'édition 2026

Démarré le lundi 20 juillet, avec 54 équipes, le tournoi de la Première dame Dominique Ouattara, a connu son apothéose le samedi 25 juillet 2026, au complexe sportif d'Abobo, avec le sacre du Centre de formation Académie Espace d'Abidjan (Aea).

Ce tournoi réservé aux jeunes dont l'âge varie entre 12 et 14 ans, a connu cette année, une innovation avec la participation des équipes féminines.

Ainsi, au niveau des hommes, le Centre de formation Académie Espace d'Abidjan (Aea) qui était aux prises avec le Centre de formation Cissé Amara (Cfca) s'est imposé sur le score de (1-0). Le vainqueur Aea a eu droit à un grand trophée, un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe de 130 mille Fcfa. Le 2e, Cfca est reparti avec un trophée moyen, un jeu de maillot, 2 ballons et la somme de 100 mille Fcfa. L'équipe classée 3e s'est vu octroyer 2 ballons, un jeu de maillot et 70 mille Fcfa et celle classée 4e, la somme de 40 mille Fcfa.

Le meilleur joueur, Oumar Traoré et le meilleur gardien, Emmanuel YEO, ont reçu chacun la somme de 30 mille Fcfa.

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Au niveau des dames, Young Queens Fc a pris le meilleur sur Elite club d'Abidjan (2-0). Tout naturellement elles ont reçu un grand trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 30 mille Fcfa. Et son adversaire, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 20 mille Fcfa.

Le 3e adjoint au maire, Ouattara Brahima, par ailleurs, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a remercié l'ensemble des équipes ayant pris part à ce tournoi et principalement celles qui ont disputé les deux finales. Pour lui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. « C'est la jeunesse d'Abobo qui gagne et par ricochet celle de la Cote d'Ivoire », a déclaré Ouattara Brahima qui avait à ses côtés, Dr Kpan George, 4 e adjoint au maire de la commune d'Abobo.

Il a en outre, remercié la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs, présidente de la fondation Children of Africa, pour cette initiative qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne et pour l'autonomisation des femmes. « Ce tournoi permet à la jeunesse d'Abobo de passer des vacances saines. Et travers ce tournoi, elle leur inculque des valeurs de paix, de cohésion et de fraternité », s'est-il félicité, soulignant qu'à travers ce tournoi offre un cadre d'expression, de fraternité, de discipline et de dépassement de soi.

Ce tournoi permet également d'éloigner les enfants de la commune de l'oisiveté et les comportements à risque tout en leur inculquant le respect, le goût de l'effort, le fair-play et le vivre-ensemble.

« On me disait que nous avions des talents, c'est aujourd'hui que j'ai vu qu'Abobo regorge des talents. Nous allons en tant que conseil municipal, à travers le maire Kandia Camara, encadrer ces jeunes gens afin qu'ils puissent défendre valablement la Côte d'Ivoire aussi bien au plan national qu'international », a indiqué l'émissaire de Kandia Camara, a remercié à l'occasion, le Président de la République Alassane Ouattara pour son soutien à la commune d'Abobo en particulier et à la Côte d'Ivoire en général, dans le cadre de son développement.

Le conseiller spécial du maire de la commune d'Abobo, Nicolas Effimbra, coordinateur général du tournoi, a précisé que ce tournoi visait deux objectifs principaux à savoir l'éducation et le fait d'éviter que les enfants soient dans l'oisiveté. « Nous sommes satisfaits pour avoir vu les talents s'exprimer. Ces enfants nous ont offert véritablement un spectacle de haute qualité. C'est une satisfaction totale et nous voulons remercier la Première dame pour avoir offert aux enfants ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire le football », a-t-il indiqué.