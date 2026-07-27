Cote d'Ivoire: Musique ivoirienne - Yopougon célèbre « Le JT du Biama »

C'est fait ! Annoncé en grande pompe par les médias ivoiriens, « Le JT du Biama » a été officiellement présenté au monde entier le vendredi 24 juillet 2026, à travers sa première diffusion sur les antennes de la chaîne de télévision Trace Ivoire, sur le canal 295. Pour marquer ce jour, qui est un tournant important pour le phénomène Biama, cette identité culturelle ivoirienne regroupant à la fois une musique, une danse, des codes vestimentaires et un langage qui lui est propre, les adeptes ont organisé un festival du Biama sur le terrain béni de Yopougon Koweit. Ce moment a permis aux populations de découvrir, sur un écran géant, cette émission consacrée à la promotion de cette musique urbaine.

Venus nombreux découvrir « Le JT du Biama », les populations ont apprécié l'émission de 15 minutes composée d'interviews, de reportages et d'interventions de chroniqueurs communicateurs, sans oublier le passage de Stan, le biamatologue.

Au nom des organisateurs, messieurs Check Mohamed et Signo Martial respectivement appelés « Le père Rodogodo » et « Ange Biama » se sont réjouis de la réaction positive du public. Se disant fiers de l'évolution du concept, ils estiment que le rendez-vous du jour, avec la participation de nombreux artistes chanteurs et danseurs du Biama est le remerciement des jeunes aux parents de yopougon après avoir obtenu de bons résultats avec ce mouvement.

Dans la même veine, ils ont remercié le promoteur du JT du Biama, Stanislas de Stabenrath, dit « Stan Biama » ou encore « Le papaya des enfants de Yopougon ». À les entendre, le JT du Biama servira d'archives au profit des générations futures grâce à ce dernier.

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Rappelons que ladite émission est produite par S2S Entertainment, en partenariat avec la chaîne de télévision et avec l'appui d'entreprises du secteur minier, telle que la structure X&M Suppliers. Une démarche qui s'inscrit dans une logique de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse).