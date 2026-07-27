Maroc: Un mystérieux nuage à l'odeur de brûlé et des odeurs persistantes inquiètent des habitants de Casablanca

Depuis plusieurs semaines, des habitants du quartier Maârif affirment être confrontés à un phénomène inquiétant : le passage récurrent d'un nuage dégageant une forte odeur de brûlé, accompagnée, selon leurs témoignages, d'un goût métallique dans l'air.

Selon plusieurs riverains, ces épisodes se répéteraient à des horaires différents (parfois la nuit). Les habitants concernés soulignent que ces épisodes les obligent à se confiner chez eux, à fermer portes et fenêtres et, pour certains, à utiliser des purificateurs d'air équipés de filtres à particules.

Sur les réseaux sociaux, notamment au sein du groupe Facebook Save Casablanca, de nombreux internautes affirment avoir constaté les mêmes odeurs et décrivent des sensations similaires. Ces témoignages convergents renforcent les interrogations sur l'origine de ces émissions atmosphériques et sur leurs éventuelles conséquences sur la santé publique.

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A ce stade, il n'existe aucune communication officielle permettant d'identifier l'origine de ce phénomène ou de confirmer sa nature. Les mesures affichées par un purificateur d'air domestique ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'origine de la pollution ou de conclure à un risque sanitaire précis. Elles constituent néanmoins un élément de signalement qui mérite d'être examiné par les autorités compétentes.

Face à la répétition de ces épisodes, plusieurs habitants de ce quartier demandent aux services chargés de l'environnement et de la qualité de l'air d'ouvrir une enquête afin d'identifier l'origine de ces émissions, de procéder à des mesures officielles et d'informer la population en toute transparence. Pour les riverains, seule une investigation permettra de déterminer si ces épisodes sont liés à une activité industrielle, à un incendie, à des conditions météorologiques particulières ou à une autre source de pollution.

Cette situation s'ajoute à une autre préoccupation exprimée par les habitants du quartier Bourgogne. Dans une plainte adressée aux autorités locales, les riverains dénoncent des odeurs nauséabondes persistantes, comparables à celles des réseaux d'assainissement, qui envahissent quotidiennement le quartier depuis plus d'un mois et rendent l'air difficilement respirable.

Les riverains demandent aux autorités de mener une enquête technique afin d'identifier avec précision l'origine de ces émanations, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin durablement à ces nuisances, et d'informer la population des conclusions de l'enquête et des solutions qui seront mises en oeuvre.