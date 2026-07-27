Maroc: David Fischer - Les progrès accomplis sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi font du Maroc un « modèle » en Afrique

Les progrès accomplis, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les domaines diplomatique, économique, social et des libertés religieuses font du Maroc un « modèle à suivre » en Afrique, a souligné l'ancien ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fischer.

« La conclusion qui s'impose quand nous pensons aux réalisations du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi notamment en matière d'économie, de diplomatie et de libertés religieuses est que le Royaume est devenu un modèle pour l'Afrique », a déclaré M. Fischer dans une interview à la MAP à l'occasion du 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Les infrastructures portuaires constituent, à elles seules, une « remarquable réussite », a soutenu l'ancien diplomate américain, qui s'est dit « impressionné » par des structures aussi imposantes que le port Tanger Med, devenu « le plus grand port à conteneurs d'Afrique ».

« A Dakhla, nous savons que nous allons voir encore davantage », a-t-il ajouté en référence au port Dakhla Atlantique, qui représente, à l'instar de la Ligne à grande vitesse, « une belle histoire de croissance ».

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Évoquant la célébration, cette année, du 250e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et les États-Unis, M. Fischer a estimé qu'il s'agit d'un véritable partenariat. « C'est la reconnaissance d'une amitié qui a contribué à la naissance des États-Unis », s'est-il félicité.

De l'avis de M. Fischer, les liens entre Rabat et Washington sont « très substantiels et multidimensionnels » et contribuent à la stabilité et au développement dans cette région du monde.

« Quand on mesure l'ampleur de ce que le Maroc et les États-Unis ont construit ensemble au fil des siècles, je dois souligner que le Maroc est un multiplicateur de force. Cela est véritablement impressionnant », a soutenu l'ancien ambassadeur.

Les 250 années de relations entre le Maroc et les États-Unis donnent, selon lui, la pleine mesure de la profondeur de ce partenariat. « Il s'agit d'une relation ancienne, solide, durable et tournée vers l'avenir », a-t-il dit.

S'exprimant sur l'avenir de cette relation bilatérale, M. Fischer s'est déclaré « profondément optimiste ». Les fondations bâties par les deux pays au cours des 250 dernières années, renforcées par une coopération multidimensionnelle et par des liens humains profonds qui unissent les deux nations, leur offrent "une assise exceptionnelle pour aller de l'avant", a-t-il affirmé.

Evoquant son expérience en tant qu'ambassadeur au Maroc, l'ancien diplomate s'est dit très honoré d'avoir contribué à l'action des États-Unis au Maroc. « Je me réjouis à la perspective de 250 nouvelles années de relations exceptionnelles entre nos deux nations », a-t-il conclu.