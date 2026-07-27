Maroc: Cinq créateurs marocains parmi les finalistes du Prix du design 2026 de l'Institut du monde arabe

Cinq créateurs marocains figurent parmi les finalistes du Prix du design 2026 de l'Institut du monde arabe (IMA), une distinction qui met en lumière l'excellence de la création contemporaine dans le monde arabe.

Les finalistes marocains sont représentés dans quatre des principales catégories du concours, illustrant la diversité et le dynamisme de la scène créative du Royaume, à l'intersection du design, de l'architecture, de l'artisanat et de la préservation du patrimoine.

Dans la catégorie Talent émergent, Othmane Bengebara est retenu pour son projet « Irtah ! », une réinterprétation contemporaine de l'assise traditionnelle marocaine mêlant artisanat, création textile et nouvelles technologies.

Pour le Prix de l'Artisanat contemporain, Imane Mellah est sélectionnée grâce à « Bab », une oeuvre textile inspirée des portes des médinas marocaines, réalisée à partir de techniques artisanales évoquant le tissage amazigh.

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Le cabinet casablancais 99+ X Architects, fondé par les architectes Alaa Halifi et El Yazid Boudraa, figure parmi les finalistes du Prix Impact - Arab Bank Switzerland avec « What Remains: Atlas of a Disappearing Casablanca », un projet consacré à la transformation des gravats issus des démolitions urbaines en ressources valorisant la mémoire architecturale de Casablanca et le réemploi des matériaux.

Dans la catégorie du Grand Prix, l'architecte Salima Naji est finaliste avec le Centre d'interprétation du patrimoine de Tiznit, un projet réalisé en terre crue au sein des remparts historiques de la ville, illustrant son engagement de longue date en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine architectural marocain.

Créé par l'Institut du monde arabe, le Prix du design distingue des réalisations innovantes dans les domaines du design, de l'architecture et de l'artisanat, tout en valorisant les savoir-faire et les identités culturelles du monde arabe.

Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie organisée le 9 septembre prochain à l'Institut du Monde arabe, à l'occasion de la Paris Design Week. Les projets finalistes feront, par ailleurs, l'objet d'une exposition ouverte au public à l'IMA du 3 au 20 septembre.

Selon les organisateurs, la présence de cinq créateurs marocains parmi les finalistes de cette édition confirme le rayonnement croissant de la création marocaine sur la scène internationale et la reconnaissance de son approche conciliant innovation, durabilité et héritage culturel.