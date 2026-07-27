Congo-Kinshasa: Le Ministère de l'Economie Nationale et la PNC renforcent leur coordination pour l'application de la réforme sur le petit commerce et le commerce de détail

Sous la coordination du Comité interministériel chargé du suivi de la réforme sur le petit commerce et le commerce de détail, une séance de travail stratégique s'est tenue ce jour dans la grande salle de réunion du Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Son Excellence Daniel Mukoko Samba, avec les services spécialisés de la Police nationale congolaise chargés de la lutte contre la criminalité économique.

Cette réunion de coordination avait pour objectif de finaliser les dispositions opérationnelles devant encadrer la mise en oeuvre de la réforme, à l'issue du moratoire accordé aux ressortissants étrangers exerçant des activités de petit commerce et de commerce de détail, conformément aux dispositions légales réservant ces secteurs aux citoyens congolais.

Les échanges ont notamment porté sur le dispositif d'accompagnement des équipes de contrôle sur le terrain, les mécanismes de coordination entre les administrations concernées, ainsi que les procédures destinées à garantir une application efficace, harmonisée et respectueuse des droits de chacun.

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Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle entre le Ministère de l'Économie nationale et le Ministère de l'Intérieur, la Coordination de la Police judiciaire, mandatée par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, apportera son concours aux équipes opérationnelles afin de garantir le bon déroulement des opérations de contrôle et l'application effective de la réforme sur l'ensemble du territoire concerné.

Cette réunion marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de cette réforme structurelle engagée par le Gouvernement, qui vise à assurer le respect de la législation nationale, à renforcer l'organisation du secteur commercial et à garantir une concurrence équitable entre les opérateurs économiques.

Par cette démarche, le Gouvernement réaffirme sa détermination à faire respecter les dispositions légales encadrant les activités réservées aux nationaux, tout en veillant à une application ordonnée, concertée et conforme à l'État de droit.

Le Ministère de l'Économie nationale invite l'ensemble des opérateurs économiques concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la conformité de leurs activités avec la réglementation en vigueur.