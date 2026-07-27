Congo-Kinshasa: Grands enjeux politiques, Congo Positif - Dieudonné Nkishi porté en triomphe à la présidence du parti pour un mandat de 7 ans !

La fumée blanche a été confirmée, officiellement, depuis Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central. Convoqué du 24 au 26 juillet 2026, le Congrès national de Congo Positif, parti aux idéaux patriotiques, a accouché d'une décision si forte qui, loin de demeurer une formalité administrative interne, sonne comme un signal de réarmement idéologique face aux grands défis politiques actuels, y compris ceux-là dont le temps, seul, maîtrise, suffisamment, les contours, dans les jours à venir.

Comme l'atteste, en effet, un communiqué officiel intercepté hier, dimanche, 26 juillet 2026, M. Dieudonné Nkishi porte de nouvelles responsabilités politiques.

Il a été, justement, élu en qualité de Président National du parti Congo Positif pour un mandat de sept ans. Sur un ensemble de 270 participants enregistrés lors du Congrès organisé à Kananga, 267 congressistes, au total, ont voté pour sa consécration en tant que ce Leader censé défendre l'image du parti, assurer son bon fonctionnement et promouvoir sa vision pour une Nation forte, bâtie sur des piliers de justice, de paix et de cohésion parfaite entre les populations.

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Acteur politique engagé, Dieudonné Nkishi s'est démarqué depuis un moment par ses prises de position assumées et ses tribunes implacables autour des enjeux du pays. Il a notamment contribué à la mobilisation populaire contre l'agression rwandaise dans l'Est par de nombreuses propositions concrètes, rappelant aux dirigeants étatiques leur devoir d'assurer l'intégrité territoriale, de consolider la cohésion des congolais et de privilégier la fermeté dans la diplomatie pour mieux défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo contre tout complot d'asphyxie, de scission et, même, d'apocalypse.

Dieudonné Nkishi s'est, plus d'une fois, montré déterminé à militer pour l'avènement d'un Congolais stable, confirmant un soutien total au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.