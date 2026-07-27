Congo-Kinshasa: Première STBV à Kinshasa, Hôtel de Ville de Kinshasa - Daniel Bumba lance la révolution de l'assainissement !

Coup d'envoi historique Kinshasa dans le domaine de l'assainissement.

Le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki a lancé ce jeudi 23 juillet au Fleuve Congo Hôtel l'atelier de haut niveau pour la future Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV). Pour la première fois de son histoire, Kinshasa va se doter d'une infrastructure pour traiter ses déchets liquides.

Une première nationale pour assainir Kinshasa

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Dans son allocution, le patron de la ville a salué l'organisation par la CEP-O/Banque Mondiale et la C.D.U.K de cette rencontre qui réunit décideurs, PTF, experts et société civile. Objectif : bâtir la gouvernance de la future STBV.

« Au-delà des recommandations qui seront formulées aujourd'hui, notre responsabilité collective est de préparer l'avenir », a martelé Daniel Bumba Lubaki.

Il s'agit de la première infrastructure de ce type dans l'histoire de la capitale congolaise, destinée à assurer une gestion rationnelle et durable des déchets liquides. La construction de la STBV s'inscrit dans le cadre du Programme Multisectoriel de Résilience Urbaine de Kinshasa

Le Gouverneur Bumba Lubaki a réaffirmé que : « Au-delà des recommandations qui seront formulées, notre responsabilité collective est de préparer l'avenir. Nous devons mettre en place un cadre de gouvernance garantissant la pérennité des investissements et la qualité du service public ».

S'agissant de la coordination institutionnelle, le Gouverneur a rappelé que la gestion de la ville de Kinshasa demeure, conformément à la Constitution, sous l'autorité de l'Exécutif provincial. La Task Force mise en place par la Présidence de la République constitue un service d'appui et non une structure concurrente au Gouvernement provincial.

Par ailleurs, le Gouverneur a réitéré son engagement en faveur des infrastructures durables, notamment à travers le programme de construction des voiries en béton armé, salué par la presse nationale.

Les recommandations issues de cet atelier sont attendues dans les prochains jours. La CEP-O et la CDUK assurent la coordination technique du projet.

Un cadre durable avec le privé

Le Gouverneur a insisté : « Nous devons mettre en place un cadre de gouvernance qui garantisse la pérennité des investissements, favorise l'implication du secteur privé et assure un service de qualité à tous les citoyens ».

Il faut Passer du constat à l'action. Des études aux décisions. Pour un service public d'assainissement durable. Pour Tom Kisenda, C.D.U.K : « C'est une première. C'est pour nos enfants. Kinshasa ezo bonga ». La SG Environnement Pascaline Mbangu a salué cette avancée stratégique.

Clarification : synergie et non concurrence

Sur l'assainissement, il sied de rappeler que la Task Force, service public rattaché à la Présidence, n'est pas concurrente du Gouvernement provincial. Elle vient en appui à la mission constitutionnelle du Gouverneur.

Kinshasa produit près de 17.000 tonnes de déchets solides par jour. Le travail bien qu'immense, il continue à se faire.

« La réussite est belle quand elle est partagée », a conclu Bumba en référence à la collaboration passée avec le Général Kasongo.

La séance s'est clôturée par une photo de famille. Les recommandations sont attendues dans les prochains jours.