Maroc: La zone franche de Rabat-Salé-Kénitra accueille une usine intégrée de batteries LFP

La première usine intégrée de fabrication de batteries à base de phosphate-fer-lithium (LFP) en Afrique et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) verra bientôt le jour dans la zone franche de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette unité bénéficiera d'un financement de 100 millions d'euros de la Banque africaine de développement (BAD) en faveur de Gotion Power Morocco, filiale du groupe chinois Gotion High-Tech, l'un des principaux fabricants mondiaux des batteries lithium-ion et des solutions de stockage de l'énergie.

La future gigafactory de Gotion Power Morocco couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur allant des matériaux de cathode aux cellules, indique l'institution financière panafricaine.

Afin de soutenir la mise en oeuvre de ce projet stratégique, la BAD précise qu'elle prévoit également de mobiliser jusqu'à 141 millions d'euros supplémentaires auprès de partenaires financiers, en sa qualité d'arrangeur principal mandaté dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD).

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La première phase du projet prévoit une capacité initiale de 10 gigawattheures (GWh) de cellules et de packs de batteries destinés aux véhicules électriques, avant une montée en capacité progressive jusqu'à 100 GWh, annonce l'institution soulignant que cette infrastructure ambitionne de conforter l'ambition du Maroc de s'imposer comme un pôle de référence mondial dans les domaines de la mobilité électrique et des chaînes de valeur des technologies vertes.

Vice-président en charge de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, Kevin Kariuki affirme que le stockage par batteries constitue le maillon manquant de la transition énergétique propre de l'Afrique.

Cité dans un communiqué de la Banque, ce dernier explique qu'« une installation de cette envergure, alimentée principalement par des énergies renouvelables, renforce les fondations nécessaires à l'intégration à grande échelle de l'énergie solaire et éolienne, dont nos réseaux dépendent de plus en plus ».

D'après Kevin Kariuki, ce type de projet est capable de fournir une énergie fiable et à faible émission de carbone, tout en créant des emplois industriels verts et en développant les chaînes de valeur résilientes dont l'Afrique a besoin pour réussir sa transition énergétique.

Pour Achraf Tarsim, responsable pays de la Banque au Maroc, la gigafactory de Gotion Power Morocco « constituera un puissant catalyseur pour renforcer la compétitivité industrielle du Maroc et accélérer son émergence en tant que plateforme manufacturière africaine des industries de la mobilité durable ». Il ajoute qu'elle contribuera à l'émergence d'un écosystème industriel africain des batteries et des véhicules électriques, tout en favorisant la valorisation locale des minerais critiques indispensables à la transition énergétique.

En plus de contribuer à consolider la position du continent dans les chaînes de valeur mondiales des énergies propres et de la mobilité électrique, le projet contribuera à accélérer la transition de l'Afrique vers une économie sobre en carbone et à favoriser le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables.

Selon la BAD, il devrait créer plus de 600 emplois directs dès sa première phase avec un objectif de taux d'intégration industrielle locale de 70%. Ce qui devrait contribuer au développement des compétences et au renforcement des écosystèmes industriels locaux.