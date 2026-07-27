Algérie: Installation de la commission nationale de veille et de suivi des centres de vacances et de loisirs

ALGER — La commission nationale de veille et de suivi des centres de vacances et de loisirs, a été installée, dimanche au siège du ministère de la Jeunesse, dans le cadre du renforcement des mécanismes de suivi et de veille des camps d'été au titre de l'année 2026, indique un communiqué du ministère.

"Au nom du ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, le secrétaire général du ministère, Dahmane Adhimi a présidé, dimanche la cérémonie d'installation officielle de la commission nationale de veille et de suivi des centres de vacances et de loisirs, et ce, dans le cadre du renforcement des mécanismes de suivi et de veille de ces camps d'été au titre de l'année 2026", souligne le communiqué.

Cette démarche intervient, "en application de l'attachement du ministère de la Jeunesse à assurer la bonne application de la législation et la réglementation en vigueur, en veillant à réunir les meilleures conditions éducatives et de loisirs au profit des enfants bénéficiant des camps d'été, à travers le renforcement des systèmes de suivi, de contrôle et de prévention".

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L'initiative s'inscrit dans le cadre des démarches du ministère de la Jeunesse visant "à ancrer la culture de veille et de proactivité et à réunir un environnement sûr et éducatif, garantissant le succès de la saison et à faire des centres de vacances et de loisirs des espaces éducatifs et de formation", ajoute le communiqué.

La commission nationale, composée de cadres et d'experts des différentes directions centrales et de l'Inspection générale, est chargée du "suivi du déroulement de l'ensemble des centres de vacances et de loisirs à travers le territoire national et de l'élaboration de rapports périodiques et quotidiens sur le fonctionnement des camps d'été", ainsi que du "suivi des conditions de sécurité, d'encadrement, d'hébergement, de restauration et du transport, tout en assurant l'intervention rapide en cas d'urgence, avec la possibilité d'effectuer des visites de terrain inopinées dans les centres de vacances et de loisirs".

A cette occasion, le SG du ministère a souligné que cette commission constitue "un mécanisme central de coordination des efforts entre les différentes structures et les secteurs concernés, sous la supervision directe du ministre, afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les divers risques et d'améliorer la qualité des services fournis au sein des centres de vacances et de loisirs, tout en veillant au respect du projet éducatif et pédagogique référentiel des camps de vacances".

L'occasion a permis également de rappeler les instructions du ministre relatives à l'installation de comités locaux de veille, présidés par les directeurs de la Jeunesse et de Sports, lesquels constituent "le prolongement de la commission nationale, tout en veillant à l'utilisation des outils numériques modernes, notamment la plateforme numérique des camps d'été et les applications de signalement instantané, à même de renforcer la célérité de l'intervention et d'élever le niveau de la performance et la qualité des services fournis aux enfants".