Afrique: Victoire de l'Algérie devant le Sénégal (2-0)

ALGER — La sélection algérienne féminine de football a réussi son entrée en lice à la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2026), en s'imposant devant son homologue du Sénégal sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche, pour le compte de la 1ere journée du groupe A.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par les joueuses Marine Dafeur (42e sur penalty) et Melissa Bethi (88e).

L'équipe nationale féminine dispute cette CAN-2026 avec l'ambition de franchir un nouveau palier, après avoir atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale lors de la précédente édition.

Cette édition regroupera 16 pays pour la première fois de l'histoire de la compétition, réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre demi-finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde 2027, dont la phase finale aura lieu au Brésil.

La compétition ne s'arrêtera toutefois pas là pour les équipes éliminées en quarts de finale. Celles-ci participeront à une série de rencontres destinées à désigner les deux représentants africains qualifiés pour les barrages intercontinentaux du Mondial.