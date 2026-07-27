Algérie: Ouverture du plus grand centre commercial au niveau national

ALGER — Le centre commercial "'AZ MALL GRAND MOSTA", le plus grand au niveau national, a été ouvert dans la wilaya de Mostaganem, avec un investissement dépassant les 8 milliards de DA, ce qui reflète la dynamique que connaît le climat de l'investissement en Algérie et renforce la place du secteur des services comme l'un des moteurs de la diversification de l'économie nationale, indique dimanche un communiqué de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI).

L'AAPI précise que ce projet, enregistré auprès de ses services et ayant bénéficié de son agrément, figure parmi les plus importants investissements privés dans le secteur des services.

Réalisé sur une superficie de plus de 6 hectares, ce projet dispose d'une capacité d'accueil supérieure à 20.000 visiteurs par jour, constituant ainsi un pôle commercial et de loisirs intégré au service de la wilaya de Mostaganem et des wilayas de l'ouest du pays, selon la même source.

Le centre "compte plus de 200 locaux commerciaux représentant diverses marques nationales et internationales, ainsi que des espaces de loisirs comprenant une cité de jeux, des salles de cinéma, des salles de sport et le premier circuit couvert de karting (Indoor Karting) en Algérie.

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Il abrite également des restaurants, des cafés modernes, des espaces de promotion de la cuisine algérienne et des cuisines du monde, ainsi qu'une école privée de formation spécialisée, ajoute la même source.

Le projet devrait contribuer à "la création d'environ 1.500 emplois directs, et de nombreux autres indirects, et dynamiser un vaste réseau d'activités commerciales, de services et de logistique, renforçant ainsi l'activité économique et le développement local".

Le centre constitue aussi un "levier économique et touristique, en attirant des visiteurs et des consommateurs de différentes wilayas du pays, tout en renforçant la place de Mostaganem comme destination de shopping et de loisirs".

Il aura ainsi des retombées positives sur le tourisme, les établissements hôteliers et les services, tout en stimulant de nouveaux investissements dans les activités complémentaires", note la même source.

Ce nouveau centre commercial représente "un modèle de grands investissements à fort impact socioéconomique, grâce aux espaces commerciaux, de loisirs et de services intégrés qu'il offre, aux opportunités d'emploi et d'investissement qu'il génère, ainsi qu'à sa contribution au renforcement de la place de la wilaya de Mostaganem en tant que pôle économique, commercial et touristique, tout en soutenant la diversification de l'économie nationale et l'attractivité de l'Algérie pour les investissements de qualité", conclut la même source.