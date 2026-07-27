Algérie: M. Bouzegza met en avant depuis Béchar le rôle de la numérisation dans l'exploitation optimale des infrastructures hydrauliques

Béchar — Le ministre de l'Hydraulique, M. Lounès Bouzegza a mis en avant samedi soir, à Béchar l'apport de la numérisation et de l'adoption d'un système de gestion intelligente des équipements du secteur dans l'exploitation optimale des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service public dans le domaine de l'assainissement notamment.

Lors d'une halte à la station de traitement des eaux usées de Béchar J'did, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya, le ministre, accompagné du wali Ahmed Benyoucef, a salué l'intégration d'un système de contrôle à distance permettant le suivi des différentes étapes du processus de traitement. Une solution qui traduit, selon lui, l'importance de la transformation numérique dans la gestion des ouvrages publics et dans l'amélioration continue de la qualité des prestations fournies aux citoyens.

D'une capacité de traitement de 17.000 m3/jour, cette station représente un maillon essentiel du dispositif d'assainissement de la wilaya.

Le ministre y a inspecté les différentes installations, notamment le laboratoire d'analyses chargé du contrôle de la qualité des eaux épurées, avant de suivre une présentation consacrée à la situation du secteur, aux infrastructures exploitées et aux perspectives de développement du service d'assainissement.

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A cette occasion, M. Bouzegza a affirmé que "la numérisation et la gestion intelligente représentent un pilier fondamental pour améliorer la performance des services publics, garantir l'exploitation optimale des infrastructures et élever la qualité du service public dans le domaine de l'assainissement".

Cette orientation vise notamment à renforcer le suivi en temps réel des équipements, à améliorer la maintenance des installations et à assurer une meilleure maîtrise des ressources mobilisées.

La visite a également permis de mettre en exergue l'importance de la valorisation des eaux traitées, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer l'utilisation des ressources hydriques non conventionnelles.

La wilaya de Béchar compte dans ce cadre, un projet en cours de réalisation pour l'alimentation de la zone industrielle de Toumiat, en eaux épurées, issues de la station de Béchar J'did, à travers la réalisation d'une adduction de 52 km, afin d'offrir une ressource durable aux activités industrielles.

Le ministre a insisté, par ailleurs, sur la nécessité d'assurer une exploitation efficace de l'ensemble des stations d'épuration de la wilaya, notamment celles de Taghit et de Lahmar, en augmentant le taux de réutilisation des eaux traitées pour les usages autorisés, à l'image de l'irrigation agricole et de l'entretien des espaces verts.

La visite de travail et d'inspection du ministre de l'Hydraulique dans la wilaya de Bécher se poursuivra demain dimanche.