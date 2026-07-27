Algérie: Réception électronique des recours et préoccupations des opérateurs économiques jusqu'au 10 août

25 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé, samedi, la réception électronique des recours et préoccupations des opérateurs économiques jusqu'au 10 août 2026, dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des dossiers déposés, afin d'assurer la rapidité de leur examen et de leur traitement.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que la réception des opérateurs économiques au niveau de son siège sera temporairement suspendue durant cette période, tous les recours et préoccupations devront être transmis par courrier électronique, selon la nature des dossiers.

A cet effet, le ministère a mis à disposition l'adresse électronique requete.fonctionnement@mcepe.gov.dz pour recevoir les préoccupations et recours relatifs au programme prévisionnel d'importation (deuxième semestre), l'adresse requete.revente@mcepe.gov.dz pour les préoccupations et recours concernant l'importation pour la revente en l'état, l'adresse requete.service@mcepe.gov.dz pour les préoccupations et recours liés à l'importation de services, ainsi quel'adresse requete.export@mcepe.gov.dz pour les préoccupations et recours relatifs à l'exportation.

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Le ministère a appelé l'ensemble des opérateurs économiques à transmettre leurs recours et préoccupations, accompagnés des documents et renseignements nécessaires, via l'adresse électronique dédiée à chaque catégorie, afin de permettre aux services compétents de les examiner, d'en assurer la prise en charge et d'y répondre dans les meilleurs délais.

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