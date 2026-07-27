Algérie: Lancement du paiement électronique à distance des droits et taxes

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, samedi, le lancement du service de paiement électronique via le portail de télédéclaration et de télépaiement "Jibayatic", permettant aux contribuables de s'acquitter en ligne des droits et taxes dus, dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale et de l'amélioration de la qualité du service public.

La DGI précise dans un communiqué que ce nouveau service est destiné à l'ensemble des contribuables, quel que soit leur régime fiscal, expliquant qu'ils peuvent désormais effectuer leurs paiements à l'aide de la carte interbancaire (CIB), de la carte Edahabia, ou par virement bancaire via la Banque nationale d'Algérie (BNA), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de développement local (BDL), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque extérieure d'Algérie (BEA).

La DGI invite les contribuables qui ne disposent pas encore de leurs identifiants d'accès au portail "Jibayatic", à savoir le nom d'utilisateur et le mot de passe, à se rapprocher dans les meilleurs délais des services fiscaux compétents (inspections des impôts, centres des impôts ou centres de proximité des impôts) afin de les obtenir.

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Elle souligne que ces identifiants sont indispensables pour accéder à l'espace personnel du portail "Jibayatic" et bénéficier des différents services numériques disponibles, notamment l'accomplissement des obligations fiscales en toute simplicité, en toute sécurité et sans avoir à se déplacer vers les services fiscaux.

La DGI invite également les contribuables, en particulier ceux concernés par des échéances fiscales proches, à recourir davantage aux procédures numériques à distance, qui offrent plusieurs avantages, notamment un gain de temps, un accès aux services 24 H/24 et 7 jours/7, une meilleure sécurisation des opérations, ainsi qu'une réduction des déplacements et des délais d'attente.

La DGI réaffirme enfin son engagement à accompagner les contribuables dans l'utilisation des services numériques, en mobilisant l'ensemble de ses services fiscaux pour leur fournir l'assistance et l'accompagnement nécessaires lors de l'utilisation du portail "Jibayatic".