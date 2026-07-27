Algérie: Le ministre de la Santé préside une réunion consacrée au renforcement du niveau de préparation du secteur

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a présidé, samedi au siège du ministère, une réunion nationale consacrée à l'évaluation de la mise en oeuvre des instructions et au renforcement du niveau de préparation du secteur de la santé, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue par visioconférence, a réuni les directeurs de la santé et de la population et les directeurs des établissements de santé sous tutelle des différentes wilayas du pays, outre les directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires (CHU).

A l'entame de la réunion, le ministre a précisé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "l'évaluation de l'état de mise en oeuvre des instructions et orientations émanant de l'administration centrale et du niveau de leur concrétisation sur le terrain", à même de garantir "l'amélioration de la performance du service public de santé et la promotion de la qualité des prestations sanitaires fournies aux citoyens".

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M. Ait Messaoudene a indiqué que la conjoncture actuelle "exige l'adoption d'une approche proactive dans la gestion du secteur de la santé, notamment à la lumière des circonstances exceptionnelles que traverse le pays et des incendies survenus dans certaines wilayas ayant nécessité la mobilisation de l'ensemble des structures du secteur". Et d'ajouter que cette situation "impose de renforcer le niveau de vigilance et de préparation, et de garantir une intervention rapide et coordonnée face aux différentes situations d'urgence, tout en poursuivant les efforts de prévention des maladies et de protection de la santé publique".

Dans ce cadre, le ministre a donné une série d'instructions et d'orientations, notamment "le renforcement de la coordination et de la communication permanentes avec l'administration centrale, ainsi que le signalement immédiat des différents accidents et situations d'urgence, tout en maintenant un contact permanent avec les responsables afin de prendre les décisions au moment opportun".

Il a également insisté sur la nécessité de "renforcer les dispositifs de prévention contre les incendies au sein des établissements de santé, à travers le contrôle des réseaux électriques et la vérification de l'opérationnalité des systèmes d'alerte et d'extinction, en sus des moyens de protection, afin de préserver la sécurité des malades, du personnel et des structures sanitaires".

Le ministre a, en outre, mis l'accent sur "l'application stricte du système de déclaration obligatoire des maladies transmissibles à déclaration obligatoire, en tant que pilier essentiel du dispositif de veille sanitaire et de réponse rapide, tout en poursuivant la mise en oeuvre du programme de numérisation du secteur à travers la dotation des établissements de santé en équipements et moyens techniques nécessaires, notamment leur raccordement aux réseaux de fibre optique, ce qui contribuera à moderniser la gestion et à améliorer la qualité des prestations sanitaires".

A cette occasion, M. Ait Messaoudene a appelé à "l'activation des différentes commissions techniques au niveau des établissements de santé, pour leur permettre d'accomplir leurs missions de suivi, d'évaluation et de proposition de solutions pratiques, tout en accordant une importance particulière au renforcement du dialogue et de la coordination avec le partenaire social, contribuant ainsi à la stabilité des établissements de santé et à l'amélioration des conditions de travail".

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur "la nécessité de transmettre l'ensemble des préoccupations et des difficultés entravant le bon fonctionnement des établissements de santé à l'administration centrale dans les délais requis, afin de les prendre en charge et d'adopter les mesures nécessaires à leur sujet".

Il a, aussi, réaffirmé "l'importance de poursuivre les programmes de prévention et de sensibilisation sanitaire, particulièrement durant la saison estivale, au regard de la hausse des températures et de l'augmentation de certains risques sanitaires, en associant les différents secteurs, instances, représentants de la société civile et médias, de manière à garantir le succès de ces programmes et à renforcer la protection de la santé publique".

A ce propos, M. Ait Messaoudene a souligné "la nécessité de signaler immédiatement toute panne d'équipement ou de matériel médical via la plateforme numérique dédiée à cet effet, en veillant à la mise à jour continue des données et en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur maintenance et leur remise en service dans les meilleurs délais".

Au terme de la réunion, qui s'est déroulée en présence de cadres de l'administration centrale, le ministre a appelé l'ensemble des responsables du secteur à "faire preuve de la plus grande vigilance et opérationnalité, et à travailler dans un esprit de responsabilité et de coordination permanente, afin de garantir la continuité du service public de santé, d'assurer une couverture sanitaire globale et une prise en charge optimale des citoyens en toutes circonstances".

Il a, enfin, salué "les efforts fournis par les professionnels du secteur à travers les différentes wilayas du pays", se disant "confiant quant à la poursuite de leurs missions avec un haut esprit patriotique et un sens élevé des responsabilités, au service de la santé et de la sécurité des citoyens".