Ile Maurice: Boxe - Fabrice Valérie passe un premier cap chez les 55 kg

Fabrice Valérie a emboîté le pas à Ziggy Agathe en remportant son premier combat aux Jeux du Commonwealth de Glasgow, vendredi soir. Aligné chez les 55 kg, celui qui a été désigné capitaine de la sélection masculine a réalisé la performance que l'on attendait de lui en seizièmes de finale au Scottish Event Campus. En effet, il a largement dominé son adversaire, le Nauruan Marvelous Marvin Canon, aux points (5-0).

«Ce premier combat s'est bien passé. J'ai suivi les consignes de mes coaches (Richard Sunee et Josian Lebon) qui m'ont bien encadré. Cela m'a permis de dominer mon adversaire. On va désormais se préparer pour le prochain combat dimanche (aujourd'hui)», a confié Fabrice Valérie. Celui-ci a, toutefois, été touché à l'arcade sourcilière lors de la deuxième reprise mais ce n'est rien de grave selon le service médical.

Le boxeur de la catégorie des 55 kg entouré des représentants du Comité olympique mauricien (COM) et du ministère de la Jeunesse et des Sports après sa victoire.

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Ce soir en huitième de finale, Fabrice Valérie affrontera un boxeur néo-zélandais, Alex Mukuka. Celui-ci avait bénéficié d'un bye en 16eᣵ de finale et effectuera ainsi son entrée en compétition. Ce qui pourrait être un avantage pour notre compatriote qui a déjà un combat dans les jambes.