Ile Maurice: PMQT - Pensions, BAI et sécurité au menu

La séance parlementaire de ce mardi 28 juillet s'annonce particulièrement chargée. Après la Private Notice Question du leader de l'opposition, l'attention se tournera vers le Prime Minister's Question Time (PMQT), au cours duquel le Premier ministre, Navin Ramgoolam, répondra à une série d'interrogations des députés. La deuxième partie de la séance sera consacrée aux questions adressées aux différents ministres, avant le lancement des débats sur deux textes majeurs: le Finance Bill et l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill, qui traduisent sur le plan législatif les mesures annoncées dans le Budget 2026-2027.

Parmi les sujets les plus attendus du PMQT figure la réforme de la State Age Pension. Le député de l'opposition Chetan Baboolall demandera au Premier ministre combien de Mauriciens vivant ou travaillant actuellement à l'étranger risquent de perdre leur droit à la pension en raison des nouveaux critères qui entreront en vigueur le 1eᣴ janvier 2027. Le député reviendra également sur la conjoncture économique. Il interrogera Navin Ramgoolam sur les risques de stagflation auxquels pourrait être confrontée l'économie mauricienne. Il souhaite connaître les mesures envisagées pour soutenir la croissance et stimuler l'investissement productif, au-delà du Price Stabilization Fund.

La lutte contre le trafic de drogue figurera également à l'ordre du jour. Roshan Jhummun demandera au Premier ministre de fournir, sur la base des informations du Commissaire de police, le nombre de policiers arrêtés ou suspendus depuis 2014 dans des affaires liées au trafic de stupéfiants, ainsi que le nombre de condamnations prononcées et l'état d'avancement des autres dossiers. Le même député sollicitera aussi des explications sur la liquidation des actifs de British American Investment Co. Ltd. (BAI) et de ses filiales.

Il souhaite connaître les conditions dans lesquelles ces actifs ont été cédés, les montants obtenus lors des ventes ainsi que la destination des fonds générés.

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Ram Etwareea interrogera le Premier ministre sur les accords bilatéraux et plurilatéraux de défense et de sécurité maritime actuellement en vigueur ou en cours de négociation, en dehors du récent accord signé avec les États-Unis. Ashley Ramdass s'intéressera, pour sa part, à la récente diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des détenus commettant des actes présumés illégaux à l'intérieur de la prison centrale. Il demandera si une enquête a été ouverte par le Commissaire des prisons.

Plusieurs questions porteront également sur le fonctionnement de la Mauritius Police Force. Arvin Babajee demandera notamment le nombre actuel de policiers, ventilé par sexe et par unité, les postes vacants existants ainsi que le ratio policiers-population. Le député rodriguais Francisco François s'intéressera, quant à lui, aux formations qui seront dispensées par INTERPOL et UNIPOL aux membres de la police mauricienne. Il demandera si les policiers affectés à Rodrigues pourront également bénéficier de ces programmes de renforcement des capacités.

Les ministres interpellés

Joanna Bérenger demandera au ministre du Travail, Reza Uteem, quelle est la politique encadrant l'implantation des centres d'hébergement centralisés destinés aux travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne leur localisation, leur capacité d'accueil et leur concentration dans les zones résidentielles.

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, devra répondre aux interrogations de Chetan Baboolall concernant la révision du système de subventions accordées aux écoles maternelles privées à partir de janvier 2027. Le député souhaite connaître les raisons ayant motivé la réduction de certaines aides financières et savoir si une étude d'impact sur les ménages à faibles revenus a été réalisée.

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée sera également évoquée. Ram Etwareea demandera au ministre de l'Agroindustrie, Arvin Boolell, quelles mesures sont envisagées pour renforcer les contrôles face aux écarts signalés entre les captures réelles et les volumes officiellement déclarés dans la zone économique exclusive mauricienne.

Les projets d'infrastructures reviendront également dans les débats. Joanna Bérenger interrogera le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, sur les modalités de remboursement de la ligne de crédit accordée par l'Inde pour le projet d'autoroute M4, ainsi que sur les modalités de paiement du contracteur. Elle posera également une question sur le poste de président de la Road Development Authority, afin de déterminer s'il s'agit d'une fonction à temps plein ou à temps partiel et de savoir si le titulaire bénéficie d'une voiture avec chauffeur.

Enfin, la députée Stephanie Anquetil demandera au ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, où en est le traitement des 1 635 dossiers qui étaient en attente devant le Motor Vehicle Insurance Arbitration Committee entre 2019 et 2024 et combien d'entre eux ont été examinés depuis la reconstitution du comité.