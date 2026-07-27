Tunisie: « Synoj »... Un dialogue musical entre patrimoine tunisien et modernité au Festival international des ARTs populaires d'Oudhna

Le Théâtre antique d'Oudhna a accueilli, le samedi 25 juillet 2026, dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, le spectacle musical « Synoj ». Cette création artistique propose une vision contemporaine inspirée du patrimoine musical tunisien, revisitant les traditions à travers une écriture moderne qui concilie la préservation de l'identité nationale et l'ouverture à de nouvelles expériences artistiques.

Le spectacle reposait sur une fusion harmonieuse entre la chanson traditionnelle tunisienne et les rythmes contemporains. Les instruments emblématiques du patrimoine, tels que le mezoued et le tabl, dialoguaient avec des sonorités électroniques et la batterie, créant une richesse musicale qui insufflait une dimension innovante à l'oeuvre tout en restant profondément ancrée dans ses racines culturelles.

Une création collective portée par des talents d'exception

« Synoj » est le fruit d'un travail collectif imaginé et dirigé par l'artiste Benjemy, avec la participation d'un ensemble de musiciens et de chanteurs ayant façonné l'identité artistique du spectacle :

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Interprètes vocaux : Haythem Hadhiri, Karama Krifi, Samia Hami, Wiem Belghouthi, Mohamed Abdi et Mohamed Saïd.

Performance : Leurs voix complémentaires ont enrichi la prestation et mis en valeur la diversité des couleurs musicales de la création.

Harmonie : Leur interprétation, en symbiose avec les arrangements modernes, a témoigné d'un haut niveau artistique et d'un bel esprit de collaboration.

Un succès retentissant auprès du public

Le spectacle a suscité un vif enthousiasme auprès du public du Théâtre antique d'Oudhna, qui a accompagné chaque tableau avec une grande ferveur. Cet accueil chaleureux confirme la réussite de cette création, parvenue à concilier la sauvegarde du patrimoine vivant et le renouvellement de ses formes d'expression, tout en répondant aux attentes du public contemporain.

À travers une programmation riche et diversifiée, le Festival international des arts populaires d'Oudhna poursuit son engagement en faveur de la valorisation de la mémoire culturelle. Il offre aux artistes un espace d'expression et d'innovation où les traditions populaires deviennent une source inépuisable de création, au coeur de l'un des sites archéologiques les plus prestigieux de Tunisie.