Tunisie: Bousalem - Des hectares de chaume ravagés, l'incendie maîtrisé

Les unités de la Protection civile et des forêts, épaulées par les riverains, sont parvenues à maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la zone de « Slesslia », relevant de la localité d'El Koudia (délégation de Bou Salem). Le sinistre s'est déclenché ce samedi 25 juillet 2026 en fin d'après-midi à proximité d'une habitation, ravageant plusieurs oliviers, arbres fruitiers, haies d'enceinte et meules de paille.

Le feu a également causé d'importants dégâts matériels au logement touché, entraînant des fissures et des détériorations sur le bâtiment, en plus de détruire plusieurs hectares de chaume et de nombreux arbres servant de brise-vent. Les propriétaires et leurs voisins ont tenté dans un premier temps d'endiguer les flammes, mais la violence des bourrasques de sirocco (siheli) a rapidement balayé leurs efforts, laissant l'incendie consumer cette demeure située à la lisière du regroupement résidentiel d'Erdaouina.

L'intervention rapide des agents de la Protection civile et de nombreux bénévoles a néanmoins permis d'éviter le pire. Après plus de trois heures de lutte intense, les secours ont réussi à circonscrire le périmètre du feu, l'empêchant d'atteindre des écuries, de denses stocks de paille ainsi qu'un centre de recherches agricoles implanté dans la zone.