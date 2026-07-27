Tunisie: Bousalem - Des hectares de chaume ravagés, l'incendie maîtrisé

26 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la Protection civile et des forêts, épaulées par les riverains, sont parvenues à maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la zone de « Slesslia », relevant de la localité d'El Koudia (délégation de Bou Salem). Le sinistre s'est déclenché ce samedi 25 juillet 2026 en fin d'après-midi à proximité d'une habitation, ravageant plusieurs oliviers, arbres fruitiers, haies d'enceinte et meules de paille.

Le feu a également causé d'importants dégâts matériels au logement touché, entraînant des fissures et des détériorations sur le bâtiment, en plus de détruire plusieurs hectares de chaume et de nombreux arbres servant de brise-vent. Les propriétaires et leurs voisins ont tenté dans un premier temps d'endiguer les flammes, mais la violence des bourrasques de sirocco (siheli) a rapidement balayé leurs efforts, laissant l'incendie consumer cette demeure située à la lisière du regroupement résidentiel d'Erdaouina.

L'intervention rapide des agents de la Protection civile et de nombreux bénévoles a néanmoins permis d'éviter le pire. Après plus de trois heures de lutte intense, les secours ont réussi à circonscrire le périmètre du feu, l'empêchant d'atteindre des écuries, de denses stocks de paille ainsi qu'un centre de recherches agricoles implanté dans la zone.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.