Tunisie: Etat d'alerte de l'entité sioniste après le crash d'un drone près du domicile de Ben Gvir

Le cabinet du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé le crash d'un drone à proximité de son domicile, situé dans la colonie de Kiryat Arba, au sud de la Cisjordanie occupée. L'armée et le Shin Bet (le service de sécurité intérieure) ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident, avant que la télévision publique israélienne ne précise que l'appareil ne transportait qu'une caméra.

L'événement intervient dans un contexte de vive tension en Cisjordanie. D'après les médias israéliens, les services de sécurité ont traité l'affaire avec une extrême précaution, échaudés par des incidents antérieurs où des drones avaient réussi à atteindre des cibles en Israël durant la guerre au Liban, déjouant parfois les systèmes de défense antiaérienne.

Expansion coloniale affirmée

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En parallèle, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre l'expansion coloniale. Il a confirmé l'approbation de la construction de centaines de nouveaux logements dans la colonie d'Eli, au nord de Ramallah, ainsi que triplé sa superficie. Le ministre a également annoncé le maintien des implantations de fermes et d'avant-postes, présentant cette politique comme un pilier de la sécurité de l'entité sioniste..

Incursions et arrestations massives sur le terrain

Sur le terrain, la Cisjordanie a été le théâtre d'une série de raids et d'interpellations. L'opération la plus marquante s'est déroulée dans le village de Tell, au sud-ouest de Naplouse, où les forces israéliennes ont mené une vaste incursion. Plus de 50 Palestiniens y ont été arrêtés et près de 70 habitations perquisitionnées, l'une d'entre elles ayant été temporairement transformée en base militaire. La majorité des personnes interpellées ont ensuite été libérées, mais les accès au village restent verrouillés.

Au sud de Hébron, dans la région de Susya (Masafer Yatta), l'armée a relâché un Palestinien qu'elle accusait d'avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un colon. Selon des sources palestiniennes, l'incident avait éclaté à la suite de l'agression d'un berger âgé par des colons, incitant des riverains à intervenir pour le protéger.

Violences de colons et craintes d'escalade

Par ailleurs, des colons ont mené des attaques au niveau de l'entrée sud de Bethléem, dans le secteur d'Al-Nashash, caillassant et endommageant plusieurs véhicules palestiniens. Des départs d'incendies ont également été signalés sur des terres du village de Kafr Malik, à l'est de Ramallah.

Ces développements surviennent alors que les appels de groupes de colons à défiler en Cisjordanie font craindre une reprise des affrontements directs avec la population palestinienne.