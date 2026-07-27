Tunisie: Prévention des noyades - Le ministère de la Santé et l'OMS lancent une campagne de sensibilisation

À l'occasion de la journée mondiale de prévention des noyades, célébrée le 25 juillet de chaque année, le ministère de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation en collaboration avec le bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie. Placé sous le thème « Unissons-nous pour changer le cours des choses », cet événement vise à réduire les accidents de noyade et à sensibiliser les estivants à l'importance du respect des consignes de sécurité sur les plages.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le bureau de l'OMS en Tunisie a souligné que cette campagne met en avant l'importance d'adopter des gestes simples mais vitaux lors de la baignade. L'organisation rappelle notamment que la clarté ou le calme apparent de la mer ne garantissent pas l'absence de danger, l'eau pouvant dissimuler de forts courants invisibles capables d'entraîner les baigneurs vers des zones à risque.

Afin de promouvoir une culture de la prévention, les organisateurs invitent les estivants à suivre scrupuleusement plusieurs consignes fondamentales, à commencer par le respect de la signalisation par drapeaux sur les plages. Une attention particulière est portée au drapeau rouge, qui signale une interdiction stricte de baignade en raison de conditions météorologiques défavorables ou de forts courants marins.

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Les autorités appellent également à se conformer aux instructions des nageurs sauveteurs et des agents de la Protection civile, tout en évitant de se baigner sur les plages non surveillées ou classées « points noirs », lesquelles représentent un danger majeur pour la sécurité des usagers.

La protection des enfants figure par ailleurs au coeur de cette campagne. Les parents sont invités à exercer une surveillance directe et continue sur leurs enfants lorsqu'ils sont à la mer. L'OMS rappelle à ce titre que les bouées pneumatiques ne constituent pas un dispositif de sécurité suffisant contre la noyade et ne sauraient en aucun cas remplacer la présence et l'attention constante d'un adulte.

En conclusion, les promoteurs de la campagne ont rappelé que la prévention des noyades repose avant tout sur la prise de conscience et l'adoption de comportements responsables, soulignant que la préservation des vies humaines et la sécurité des familles constituent une responsabilité collective nécessitant l'engagement de tous.