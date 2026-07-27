Angola: La FILDA 2026 consacre sa dernière journée à la famille

Icolo e Bengo — La famille, les loisirs et la gastronomie seront à l'honneur lors de la dernière journée de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), qui fermera officiellement ses portes cet après-midi (dimanche) dans l'enceinte de la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

Les animations prévues sont principalement destinées aux enfants, qui visiteront la foire en compagnie de leurs parents. À leur intention, les organisateurs ont aménagé un espace de divertissement baptisé « Espace Kandengue », entièrement consacré aux activités récréatives.

À travers cette initiative, la FILDA réaffirme sa vocation d'être non seulement une plateforme d'affaires, mais également un espace de convivialité et de divertissement pour les familles.

Autre attraction de cette dernière journée, l'Espace restauration offrira aux exposants et aux visiteurs l'occasion de partager un moment de convivialité autour de la gastronomie, après plusieurs jours d'intenses activités commerciales et de visites.

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La FILDA 2026 s'achève ce dimanche avec l'ambition d'avoir dépassé le niveau de participation enregistré lors de l'édition précédente, consolidant ainsi son statut de plus grande vitrine de la production nationale.

Placée sous le thème « Produire et innover localement pour réussir à l'échelle mondiale », la 41e édition de la FILDA réunit, sur un même site, 2.348 exposants nationaux et internationaux représentant les différents secteurs de l'activité économique.