Angola: La FILDA 2026 accueille plus de 130.000 visiteurs en cinq jours

Luanda — La Foire internationale de l'Angola (FILDA) 2026 a accueilli 139.750 visiteurs en cinq jours d'activités, avant sa clôture prévue ce dimanche dans la Zone économique spéciale (ZEE), située dans la province d'Icolo e Bengo, selon les organisateurs.

D'après le président du Conseil d'administration du Groupe Arena, Bruno Albernaz, la fréquentation de cette édition est en hausse de 7,5 %, soit 9.750 visiteurs de plus qu'en 2025, année où la FILDA avait enregistré 130.000 visiteurs.

S'exprimant lors du Gala des Lions d'Or, organisé pour récompenser les exposants qui se sont le plus distingués au cours de cette édition, il a rappelé que la FILDA 2026 réunit 2.348 participations directes et indirectes et accueille des représentants de 22 pays.

« Ces résultats nous encouragent à redoubler d'efforts afin de les dépasser l'année prochaine. Nous sommes convaincus d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes, car nous poursuivons tous le même objectif : contribuer à la croissance de l'Angola », a-t-il déclaré.

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Selon Bruno Albernaz, le mérite de cette réussite revient avant tout aux entrepreneurs et aux opérateurs économiques qui valorisent le label « Made in Angola », permettant à l'industrie nationale de démontrer sa capacité de résilience.

Il a souligné que la FILDA, principale plateforme d'affaires du pays, a pour vocation d'offrir les meilleures conditions possibles afin de favoriser les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement.

Le responsable a ajouté que, malgré les résultats déjà obtenus, les organisateurs entendent poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de l'événement et hisser la Foire internationale de l'Angola à un niveau toujours plus élevé.

De son côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a mis en avant la place grandissante de la production nationale dans le tissu économique angolais.

Il a souligné que les transformations en cours en Angola permettront de créer davantage d'emplois et d'attirer un nombre croissant d'investisseurs internationaux.

Selon le ministre, cette dynamique contribuera à bâtir un avenir porteur d'espoir, de dignité et de bien-être pour les citoyens angolais.

« Je tiens à souligner que le succès de la FILDA constitue avant tout la preuve que les politiques économiques de notre Gouvernement, dirigé par Son Excellence le Président de la République, João Lourenço, sont les bonnes politiques », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l'engagement en faveur du développement du pays demeurera intact et qu'à l'édition 2027, les organisateurs prévoient un espace d'exposition plus vaste afin d'accueillir un nombre encore plus important d'investisseurs et d'entrepreneurs.