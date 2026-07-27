Angola: Le gouvernement de Malanje réaffirme la solidité des relations entre le pays et Cuba

Malanje — Le gouverneur de la province de Malanje, Marcos Nhunga, a réaffirmé, samedi, la solidité de la coopération et des relations bilatérales entre l'Angola et Cuba, bâties au fil des décennies grâce à des partenariats stratégiques dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense et de la formation des cadres.

S'exprimant lors de la cérémonie anticipée marquant le 73e anniversaire de la Journée de la Rébellion nationale de Cuba, célébrée le 26 juillet, le responsable provincial a souligné l'engagement du gouvernement angolais à consolider davantage les liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération avec Cuba, notamment à travers le renforcement des échanges institutionnels.

Il a indiqué que la solidarité cubaine envers l'Angola ne s'est jamais arrêtée avec la fin du conflit armé. Bien au contraire, elle se poursuit quotidiennement grâce au travail des professionnels cubains qui, depuis plusieurs décennies, mettent leur savoir-faire et leur expérience au service du développement du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Marcos Nhunga, les infirmiers, médecins, ingénieurs et autres techniciens cubains continuent d'écrire une histoire de coopération, d'amitié et d'engagement en faveur du progrès de l'Angola, faisant de cette solidarité un modèle de relations bilatérales à l'échelle internationale.

Il a souligné que, pour l'Angola, cette célébration revêt une signification particulière, les relations entre les deux pays ne pouvant être expliquées uniquement par la voie diplomatique, mais également par une histoire commune marquée par le sang versé, la solidarité partagée ainsi que par des idéaux communs de liberté, d'indépendance et d'autodétermination des peuples.

Le gouverneur a rappelé que de nombreux citoyens cubains ont perdu la vie sur le sol angolais et que leur sacrifice demeurera gravé dans la mémoire collective et dans l'histoire de la coopération entre les deux nations, occupant une place d'honneur dans le coeur de tous les Angolais.

Il a également affirmé que le gouvernement provincial de Malanje s'associe à la communauté internationale pour réclamer la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à la République de Cuba.

Pour Marcos Nhunga, ces sanctions pénalisent injustement le peuple cubain et vont à l'encontre des principes du dialogue, de la coopération et de la solidarité entre les nations.

De son côté, le coordinateur provincial de la communauté cubaine à Malanje, Leonardo Porran, a rendu hommage à l'héritage de Fidel Castro et de Raúl Castro, ainsi qu'à celui de tous les martyrs de la patrie cubaine. Il a assuré que jamais ils ne permettront que le sang versé ni l'oeuvre bâtie par des générations de révolutionnaires soient trahis.

Leonardo Porran a également réaffirmé l'engagement de la communauté cubaine à poursuivre les objectifs fixés, animé par l'affection qu'elle porte à l'Angola et par sa fidélité constante à l'héritage du Commandant en chef Fidel Castro.

La cérémonie s'est achevée par des manifestations culturelles, un déjeuner de fraternisation et un hommage rendu aux héros de la Révolution.

La Journée de la rébellion nationale est un jour férié institué par le gouvernement cubain. Elle commémore l'assaut contre la caserne Moncada, survenu en 1953, considéré comme le point de départ de la lutte révolutionnaire cubaine.