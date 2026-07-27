Angola: FILDA 2026 - La Sonangol remporte le Grand Prix « Lion d'Or »

La Sonangol a remporté le Grand Prix « Lion d'Or » de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), qui s'achève ce dimanche dans la Zone économique spéciale (ZEE), située dans la province d'Icolo e Bengo.

Le prix a été décerné samedi soir, lors du traditionnel gala des Lions d'Or organisé dans un établissement hôtelier de Luanda. Cette cérémonie récompense chaque année les entreprises, institutions et organismes qui se distinguent le plus lors de la principale foire commerciale du pays.

Outre le Lion d'Or, la Sonangol a également reçu un diplôme de reconnaissance décerné par les organisateurs de l'événement.

La cérémonie a récompensé l'excellence dans plusieurs catégories, notamment « Meilleure participation des entités et institutions publiques », « Représentation et identité de la marque » et « Meilleure participation des services publics et d'utilité publique ».

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Des distinctions ont également été décernées dans les catégories « Meilleure participation commerce et services », « Meilleure participation industrie graphique, emballage et papier », « Meilleure participation alimentation et boissons », « Meilleure participation bâtiment et travaux publics » ainsi que « Meilleure participation mobilier et décoration ».

Ces prix ont récompensé les exposants qui se sont distingués par la qualité de leur participation et leur contribution au développement socio-économique.

À cette occasion, le directeur de la Communication et de l'Image de Sonangol, Dionísio Rocha Júnior, a déclaré que cette distinction constituait une grande fierté pour l'entreprise, qui célèbre cette année son 50e anniversaire et sa 41e participation à la FILDA.

« Nous accueillons cette distinction avec une émotion particulière. C'est à la FILDA que nous avons grandi, appris et acquis une expérience qui nous a permis d'enregistrer de nombreux succès lors de nos participations aux foires internationales », a-t-il souligné.

Il a précisé que Sonangol participe à la foire avec un stand consacré à l'ensemble de sa chaîne de valeur, en plus de trois autres stands représentant les entreprises du groupe.

Au total, 26 catégories ont été récompensées. Le prix de la « Meilleure participation des entités et institutions publiques » a été attribué à la Banque nationale d'Angola (BNA), qui a également remporté le trophée de la « Représentation et identité de la marque ».

Le ministère de l'Intérieur a reçu le prix de la « Meilleure participation des services publics et d'utilité publique », tandis qu'ICC Angola s'est imposée dans la catégorie « Commerce et services ». Personalize a été distinguée dans la catégorie « Industrie graphique, emballage et papier ».

Le Groupe Carrinho a remporté le prix « Alimentation et boissons », le Groupe Boa Vida celui du « Bâtiment et travaux publics », tandis que Valência a été récompensée dans la catégorie « Mobilier et décoration ».

L'ENSA s'est distinguée dans la catégorie « Assurances », Quintas dos Jugais a remporté le prix « Made in Angola », Ferpinta celui de « l'Agriculture, élevage et pêche » et Probeauty a été récompensée dans la catégorie « Santé, cosmétiques et bien-être ».

Acquacorp a reçu le prix « Énergie et eaux », Euroaustral celui des « Transports, mobilité et logistique », Vecauto celui des « Machines, équipements et véhicules lourds » et Nova Cimangola celui de la « Meilleure participation industrielle ».

Les organisateurs ont également récompensé la Raffinerie de Cabinda dans la catégorie « Pétrole, gaz et industrie extractive », Unitel dans les « Télécommunications et technologies de la communication », la Banque de développement d'Angola (BDA) dans la catégorie « Services financiers et promotion de l'investissement », la Chine pour la « Meilleure participation internationale » et Edeme Angola pour la « Meilleure activation de marque ».

Le Groupe Cosal a remporté le prix de la catégorie « Véhicules légers et motocycles », le BAI celui de la « Banque et services financiers », Standard Bank celui de la « Meilleure participation en technologies environnementales et développement durable » et Visit Angola celui de la « Meilleure participation dans l'hôtellerie et le tourisme ».

La 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), ouverte le 21 juillet dans la Zone économique spéciale, réunit 2.348 exposants nationaux et étrangers.