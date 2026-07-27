Angola: Le SME rapatrie 54 ressortissants de la RDC en situation migratoire irrégulière dans la province du Zaire

Mbanza Kongo — Cinquante-quatre ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) en situation migratoire irrégulière dans la province angolaise du Zaire ont été rapatriés ces derniers jours par le Service de Migration et des Étrangers (SME).

S'exprimant samedi devant la presse, le chargé de la communication institutionnelle de la Délégation provinciale du ministère de l'Intérieur, Estêvão Kuala, a indiqué que ces ressortissants avaient été interpellés dans plusieurs localités de la province dans le cadre d'opérations de contrôle et de lutte contre l'immigration irrégulière.

Selon lui, 52 personnes ont été reconduites à la frontière par décision administrative, tandis que deux autres ont été rapatriées en exécution d'une décision judiciaire.

Il a précisé qu'au cours de la semaine, les services compétents ont mené trois opérations ciblées ainsi que huit perquisitions dans les municipalités de Mbanza Kongo, Soyo, Luvo, Nóqui et Nzeto.

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Ces opérations ont permis l'interpellation de 14 personnes, dont 12 ressortissants de la République démocratique du Congo, un citoyen italien et un ressortissant angolais, pour entrée irrégulière sur le territoire national et complicité d'immigration clandestine.

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