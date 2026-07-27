Angola: Le SME rapatrie 54 ressortissants de la RDC en situation migratoire irrégulière dans la province du Zaire

25 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/BS

Mbanza Kongo — Cinquante-quatre ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) en situation migratoire irrégulière dans la province angolaise du Zaire ont été rapatriés ces derniers jours par le Service de Migration et des Étrangers (SME).

S'exprimant samedi devant la presse, le chargé de la communication institutionnelle de la Délégation provinciale du ministère de l'Intérieur, Estêvão Kuala, a indiqué que ces ressortissants avaient été interpellés dans plusieurs localités de la province dans le cadre d'opérations de contrôle et de lutte contre l'immigration irrégulière.

Selon lui, 52 personnes ont été reconduites à la frontière par décision administrative, tandis que deux autres ont été rapatriées en exécution d'une décision judiciaire.

Il a précisé qu'au cours de la semaine, les services compétents ont mené trois opérations ciblées ainsi que huit perquisitions dans les municipalités de Mbanza Kongo, Soyo, Luvo, Nóqui et Nzeto.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces opérations ont permis l'interpellation de 14 personnes, dont 12 ressortissants de la République démocratique du Congo, un citoyen italien et un ressortissant angolais, pour entrée irrégulière sur le territoire national et complicité d'immigration clandestine.

Cette version adopte un registre plus idiomatique et plus conforme aux usages rédactionnels des grandes agences de presse francophones, tout en restant fidèle au contenu du texte original.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.