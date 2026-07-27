Congo-Kinshasa: La MONUSCO intensifie ses actions de prévention conte Ebola en Ituri

La MONUSCO renforce son appui aux efforts de prévention contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri. À Jipi, dans la chefferie de Bahema Nord, les casques bleus ont sensibilisé cette semaine, les communautés aux mesures de prévention ; tandis que le commandant de la Force s'est rendu à Mongwalu pour évaluer les actions menées sur le terrain.

À Jipi, dans la chefferie des Bahema Nord, les casques bleus de la MONUSCO ont organisé une campagne de sensibilisation au danger de la maladie à virus Ebola à l'intention des populations locales.

Les habitants ont été informés sur les principaux signes de la maladie, les mesures de prévention, les règles d'hygiène ainsi que sur l'importance du signalement rapide des cas suspects aux services de santé.

Pour renforcer les liens entre la Mission onusienne et la communauté, une activité sportive a également réuni les jeunes du village et les casques bleus. Les autorités locales ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à relayer les messages de prévention auprès de la population.

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Le 21 juillet, le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisses de Mesquita Gomes, s'etait rendu à Mongwalu, où la Mission a établi une base opérationnelle temporaire. Cette visite visait à évaluer les mesures mises en oeuvre par les casques bleus pour soutenir les autorités sanitaires tout en poursuivant les opérations de protection des civils.

À travers ces actions, la MONUSCO réaffirme son engagement à accompagner les autorités congolaises dans la prévention des risques sanitaires et la protection des populations de l'Ituri.