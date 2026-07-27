Congo-Kinshasa: Beni - Plus de 4 000 ménages agricoles reçoivent des semences pour relancer la production à Lume et Ruwenzori

Plus de 4 000 ménages agricoles bénéficient depuis jeudi 23 juillet d'une distribution de semences dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Cette activité est financée par l'organisation canadienne Raising The Village (RTV) et mise en oeuvre par l'ONG nationale Mavuno afin d'aider les agriculteurs à relancer leurs activités dans une région où l'insécurité et les difficultés économiques ont fortement affecté la production agricole.

Au total, 4 044 ménages agricoles de la commune rurale de Lume et du secteur de Ruwenzori sont concernés par cette opération. La distribution couvre trois aires de santé :

Lume

Mutwanga

Rugetsi.

Les bénéficiaires reçoivent notamment des semences de haricots, d'arachides, de soja et de maïs, selon les zones ciblées.

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Parmi les villages bénéficiaires figurent notamment Kibanda, Kidole, Lume, Kivisire, Kivaita 1 et Rugetsi. Selon l'ONG Mavuno, cette initiative vise à permettre aux agriculteurs de reprendre leurs activités champêtres et à améliorer progressivement la production vivrière dans cette partie du territoire de Beni.

Malgré cet appui, les producteurs de la région restent confrontés aux conséquences de l'insécurité ainsi qu'aux difficultés d'accès aux intrants agricoles, deux facteurs qui continuent de freiner les activités du secteur.

De son côté, la société civile locale appelle les bénéficiaires à utiliser les semences exclusivement pour les cultures afin de garantir les résultats attendus de cette intervention.