Congo-Kinshasa: Vacances scolaires à Matadi - Les professionnels de santé recommandent les fruits malgré la hausse des prix

Les habitudes alimentaires des enfants pendant cette période des vacances scolaires préoccupent les professionnels de santé. À Matadi (Kongo-Central), de nombreux enfants en profitent pour grignoter à longueur de journée, souvent pour combler l'ennui. Face à cette situation, les spécialistes de la santé recommandent aux parents de privilégier les fruits dans l'alimentation de leurs enfants, en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé.

Sur le terrain, cette recommandation se heurte à une réalité économique difficile. Plusieurs parents affirment que le prix des fruits sur les marchés est devenu trop élevé, ce qui ne leur permet pas d'en acheter en quantité suffisante pour leurs enfants.

Prix élevés

" On veut bien acheter des fruits pour nos enfants. Mais est-que vous voyez le prix des fruits au marché ? Pour nous qui avons de grandes familles, c'est vraiment compliqué", affirme une dame rencontrée au centre-ville de Matadi.

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Une réalité que confirment également plusieurs vendeurs et vendeuses de fruits. Derrière son étalage d'oranges, de bananes et d'avocats, une commerçante partage ses observations :

« En ce moment, c'est la saison des oranges. Tout le monde en achète. Mais comme pour d'autres fruits les prix ont augmenté, il n'y a pas beaucoup d'achat. Les bananes, les avocats ..., sont devenus chers. Acheter et consommer ces fruits régulièrement n'est pas donné à tout le monde".

Conseil du médecin

Malgré le coût élevé des fruits, les professionnels de santé rappellent leur importance dans l'alimentation des enfants, surtout pendant les vacances scolaires, une période où ils ont tendance à consommer davantage de sucreries. Le Dr Georges Baka, directeur médical adjoint de l'Hôpital de référence de Kinkanda, lance l'alerte :

« Les fruits apportent d'abord des vitamines essentielles, des éléments minéraux, des fibres alimentaires mais également les antioxydants, qui sont extrêmement importantes pour la croissance des enfants. Alors nous devons veiller parce que le premier traitement qu'on administre à une personne, c'est l'alimentation qu'on lui donne ».

Un appel est lancé aux parents à promouvoir de bonnes habitudes alimentaires et l'activité physique chez les enfants afin de les protéger contre plusieurs maladies, dont :